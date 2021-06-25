Чому кілька пасажирів відстали від поїзда Івано-Франківськ – Київ: пояснення УЗ

В Укрзалізниці обіцяють провести службову перевірку ситуації, що сталася у Львові з сімома пасажирами, які відстали від поїзда №750 Івано-Франківськ – Київ, та запевнили, що нині всі доправлені до місць призначення іншими рейсами, а їхні речі зберігатимуться на столичному вокзалі, допоки їх не заберуть господарі.

Йдеться про інформацію у соцмережах та ЗМІ про провідника, який нібито повідомив пасажирам, що вони можуть цілу годину гуляти по місту.

Водночас у компанії запевнили, що поїзд затримався у Львові з технічних причин, оскільки очікував на рейс з Відня – той відставав від графіка.

Там підтвердили, що на вокзалі пасажирам оголосили орієнтовний час затримки поїзда, тому пасажири мали б бути поблизу, адже час затримки може змінитися.

У таких випадках Укрзалізниця просить пасажирів звертатися до чергового по вокзалу, який завжди знайде найоптимальніше рішення. Також для пасажирів працює контакт-центр 0 800 503 111.