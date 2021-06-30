Уряд візьметься за патріотичне виховання українців

Підвищення ролі української мови, запобігання проявам ксенофобії та расової дискримінації. Це передбачено Державною програмою національно-патріотичного виховання до 2025 року, яку затвердив Кабмін своєю постановою на засіданні 30 червня.

Про це повідомив у соцмережі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, програма передбачає вдосконалення інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання з метою формування української громадянської ідентичності.

Чиновник наголосив, що реалізація запланованих заходів викличе у населення гордість за власну державу та історію, а це у свою чергу сприятиме зміцненню відчуття патріотизму.

Серед її головних пунктів:

підвищення ролі української мови як національної цінності;

запобігання проявам ксенофобії та расової дискримінації;

залучення жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу до участі у проектах національно-патріотичного виховання;

формування оборонної свідомості українців тощо.

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Джерело: Олег Немчінов