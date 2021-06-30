Уряд візьметься за патріотичне виховання українців

Підвищення ролі української мови, запобігання проявам ксенофобії та расової дискримінації. Це передбачено Державною програмою національно-патріотичного виховання до 2025 року, яку затвердив Кабмін своєю постановою на засіданні 30 червня.
Про це повідомив у соцмережі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
За його словами, програма передбачає вдосконалення інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання з метою формування української громадянської ідентичності.
Чиновник наголосив, що реалізація запланованих заходів викличе у населення гордість за власну державу та історію, а це у свою чергу сприятиме зміцненню відчуття патріотизму.
Серед її головних пунктів:
- підвищення ролі української мови як національної цінності;
- запобігання проявам ксенофобії та расової дискримінації;
- залучення жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу до участі у проектах національно-патріотичного виховання;
- формування оборонної свідомості українців тощо.
Джерело: Олег Немчінов