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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Правительство возьмется за патриотическое воспитание украинцев

Українська дівчина

Повышение роли украинского языка, предотвращение проявлений ксенофобии и расовой дискриминации. Это предусмотрено Государственной программой национально-патриотического воспитания до 2025 года, которую утвердил Кабмин своим постановлением на заседании 30 июня.

Об этом сообщил в соцсети министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, программой предусмотрено совершенствование информационно-просветительской работы в сфере национально-патриотического воспитания с целью формирования украинской гражданской идентичности.

Чиновник отметил, что реализация запланированных мероприятий вызовет у населения гордость за собственное государство и историю, а это, в свою очередь, приведет к укреплению чувства патриотизма.

Среди ее главных пунктов:

  • повышение роли украинского языка как национальной ценности;
  • предотвращение проявлений ксенофобии и расовой дискриминации;
  • привлечение жителей временно оккупированного Крыма и Донбасса к участию в проектах национально-патриотического воспитания;
  • формирование оборонного сознания украинцев и тому подобное.

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Источник: Олег Немчінов

Фото: Dreamstime

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