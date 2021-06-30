Правительство возьмется за патриотическое воспитание украинцев

Повышение роли украинского языка, предотвращение проявлений ксенофобии и расовой дискриминации. Это предусмотрено Государственной программой национально-патриотического воспитания до 2025 года, которую утвердил Кабмин своим постановлением на заседании 30 июня.

Об этом сообщил в соцсети министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, программой предусмотрено совершенствование информационно-просветительской работы в сфере национально-патриотического воспитания с целью формирования украинской гражданской идентичности.

Чиновник отметил, что реализация запланированных мероприятий вызовет у населения гордость за собственное государство и историю, а это, в свою очередь, приведет к укреплению чувства патриотизма.

Среди ее главных пунктов:

повышение роли украинского языка как национальной ценности;

предотвращение проявлений ксенофобии и расовой дискриминации;

привлечение жителей временно оккупированного Крыма и Донбасса к участию в проектах национально-патриотического воспитания;

формирование оборонного сознания украинцев и тому подобное.

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Источник: Олег Немчінов