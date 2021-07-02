3 липня на Спортивній площі біля метро Палац спорту відбудеться трансляція матчу Чемпіонату Європи з футболу між збірними України та командою Англії.

У звязку з цим Київський метрополітен вирішив продовжити роботу метро у ніч з 3 на 4 липня на одну годину.

Водночас у прес-службі столичного метрополітену зазначили, що після закінчення гри можуть обмежити (закрити) деякі станції на вхід.

Серед них станції метро Олімпійська, Палац Спорту та Площа Льва Толстого.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 з футболу між командою України та збірної Англії розпочнеться о 22.00 3 липня. Поєдинок між професійними спортсменами відбудеться на Олімпійському стадіоні у Римі (Італія).

Водночас букмекери вже озвучили свій прогноз на матч Україна-Англія у рамках Євро-2020. Згідно з ним, фаворитами гри стали англійці.

На думку букмекерів, рахунок відкриють до 30-ї хвилини спортивного поєдинку. На те, що голів у грі вболівальники не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 8.70. Читайте повний прогноз букмекерів на матч Україна-Англія на Фактах ICTV.