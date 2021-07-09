В Україні 500 вчителів з Маріуполя, Кривого Рогу та Запоріжжя, які пройшли лідерську освітню програму в школах STEAM-CAMP, створили цікаві уроки з математики, фізики, хімії та інформатики для школярів.

Програму реалізують Фонд розвитку Маріуполя, Запорізька платформа спільних дій, Криворізький фонд майбутнього за фінансової підтримки Метінвесту, повідомляє прес-служба групи.

Мета навчання – зацікавити молодь вивчати технічні науки та підвищити якість їх викладання в школах для розвитку українських міст.

Організатори проекту хочуть, щоб на технічні напрямки в середніх і вищих навчальних закладах могли вступити всі бажаючі, і для цього ставлять завдання на третину проти попереднього року підвищити середній бал ЗНО з математики, фізики та хімії.

– Понад 5 тис. учнів у 200 школах вже наступного року зможуть вивчати точні предмети по-новому. Всі створені вчителями уроки будуть розміщені на спеціальній інтернет-платформі, де педагоги зможуть обмінюватися своїми напрацюваннями і застосовувати їх на практиці, – сказано в повідомленні.

Для тих вчителів, чиї учні покажуть хороші результати на ЗНО, передбачена фінансова мотивація: за кожного учня, який набере більше 170 балів на ЗНО і вступить до вузу на технічну спеціальність, передбачена премія в розмірі 10 тис. грн.

До фіналу STEAM-CAMP вчителі розробили понад 400 інтегрованих уроків, в яких використовували всі отримані під час викладання знання та навички.

– Такі ініціативи дуже важливі для організації освітнього процесу, – зазначив викладач інформатики в початкових класах Артем Дудка.

А вчитель фізики і математики Сергій Аврахов додав, що це грандіозний проект, який необхідний не тільки для технічних дисциплін, а й для інших спеціальностей.

– Ми бачимо, як викладачі змінюються, як змінюється їхній підхід, як вони впроваджують інтегровані уроки, які стають все більш цікавими для наших дітей, – зазначила директор Департаменту корпоративної культури та розвитку персоналу Групи Метінвест Лілія Ткаченко.

Вузи з Кривого Рогу, Маріуполя та Запоріжжя чекають абітурієнтів на понад 20 спеціальностей у Криворізькому національному університеті та Технологічному інституті Державного університету економіки і технологій, Приазовському державному технічному університеті, Запорізькому національному університеті та Запорізькій політехніці.

Програма стартувала в лютому цього року в Кривому Розі та Маріуполі, а в квітні до них приєдналися вчителі з Запоріжжя. Відбір до програми найбільш зацікавлених вчителів проходив через відеотестування та написання есе.

Навчання включало п’ять модулів: лідерство в освіті, сучасні методології в навчанні, діджиталізація, критичне мислення, робота з інформацією та комунікація з учнями. Учасники програми розробляли ідеальний Steam-урок в групах.

Потім їхні результати оцінювало компетентне журі, щоб у підсумку учні викладачів-учасників проекту змогли вступити на технічні спеціальності до вузів. Нові підходи в розвитку Steam-освіти, в тому числі його популяризація серед школярок і жінок, у фокусі міжнародного співтовариства.

У фіналі програми STEAM-CAMP вчителів привітали представники посольств Данії, Німеччини, Франції, Великобританії, представництво ЄС в Україні, голова Офісу ООН в Україні, офіс ООН в Україні, а також офіс ОБСЄ в Маріуполі.

В рамках освітньої програми STEAM-CAMP у Маріуполі, Кривому Розі та Запоріжжі проходить виставка Наука – це вона. Це освітній арт-проект, який реалізує STEM is FEM за підтримки міжнародних організацій ООН Жінки в Україні та Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ).

Проект знайомить усіх охочих з українськими жінками-вченими XX-XXI століть і спростовує думку, що наука – не жіноча справа.

Портрети 12-ти дивовижних українок, які змінили світ, покликані надихнути сучасних школярок удосконалюватися в точних науках і пишатися досягненнями співвітчизниць у технологіях та інноваціях.