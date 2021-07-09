В Украине 500 учителей из Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, которые прошли лидерскую образовательную программу в школах STEAM-CAMP, создали занимательные уроки по математике, физике, химии и информатике для школьников.

Программу реализуют Фонд развития Мариуполя, Запорожская платформа совместных действий, Криворожский фонд будущего при финансовой поддержке Метинвеста, сообщает пресс-служба группы.

Цель обучения – заинтересовать молодежь изучать технические науки и повысить качество их преподавания в школах для развития украинских городов.

Организаторы проекта хотят, чтобы на технические направления в средних и высших учебных заведениях могли поступить все желающие, и для этого ставят задачу на треть по отношению к предыдущему году повысить средний балл ВНО по математике, физике и химии.

— Более 5 тыс. учеников в 200 школах уже в следующем году смогут изучать точные предметы по-новому. Все созданные учителями уроки будут размещены на специальной интернет-платформе, где педагоги смогут обмениваться своими наработками и применять их на практике, — сказано в сообщении.

Для тех учителей, чьи ученики покажут хорошие результаты на ВНО, предусмотрена финансовая мотивация: за каждого ученика, который наберет больше 170 баллов на ВНО и поступит в вуз на техническую специальность, предусмотрена премия в размере 10 тыс. грн.

К финалу STEAM-CAMP учителя разработали более 400 интегрированных уроков, в которых использовали все полученные во время преподавания знания и навыки.

— Такие инициативы очень важны для организации образовательного процесса, — отметил преподаватель информатики в начальных классах Артем Дудка.

А учитель физики и математики Сергей Аврахов добавил, что это грандиозный проект, который необходим не только для технических дисциплин, но и для других специальностей.

— Мы видим, как преподаватели меняются, как меняется их подход, как они внедряют интегрированные уроки, которые становятся все более интересными для наших детей, — отметила директор Департамента корпоративной культуры и развития персонала Группы Метинвест Лилия Ткаченко.

Вузы из Кривого Рога, Мариуполя и Запорожья ждут абитуриентов на более 20 специальностей в Криворожском национальном университете и Технологическом институте Государственного университета экономики и технологий, Приазовском государственном техническом университете, Запорожском национальном университете и Запорожской политехнике.

Программа стартовала в феврале этого года в Кривом Роге и Мариуполе, а в апреле к ним присоединились учителя из Запорожья. Отбор в программу наиболее заинтересованных учителей проходил через видеотестирование и написание эссе.

Обучение включало пять модулей: лидерство в образовании, современные методологии в обучении, диджитализация, критическое мышление, работа с информацией и коммуникация с учениками.

Участники программы разрабатывали идеальный Steam-урок в группах. Затем их результаты оценивало компетентное жюри, чтобы в итоге ученики преподавателей-участников проекта смогли поступить на технические специальности в вузы.

Новые подходы в развитии Steam-образования, в том числе его популяризация среди школьниц и женщин, в фокусе международного сообщества.

В финале программы STEAM-CAMP учителей поздравили представители посольств Дании, Германии, Франции, Великобритании, представительство ЕС в Украине, глава офиса ООН в Украине, офис ООН Женщины в Украине, а также офис ОБСЕ в Мариуполе.

В рамках образовательной программы STEAM-CAMP в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье проходит выставка Наука – это она. Это образовательный арт-проект, который реализует STEM is FEM при поддержке международных организаций ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).

Проект знакомит всех желающих с украинскими женщинами-учеными XX-XXI веков и опровергает мнение, что наука – не женское дело.

Портреты 12-ти удивительных украинок, которые изменили мир, призваны вдохновить современных школьниц совершенствоваться в точных науках и гордиться достижениями соотечественниц в технологиях и инновациях.