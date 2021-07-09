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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У Чорногорії затримали автобус із українськими туристами: у МЗС назвали причину

чорногорія

8 липня на кордоні Чорногорії з Албанією прикордонники затримали туристичний автобус з 34 громадянами України. Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що це сталося через підозру одного з водіїв у перевезенні фальшивих грошей.

– Посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії про звільнення українців. Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику. Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі, – наголосив дипломат.

За його словами, водій та його напарник затримані, місцева поліція проводить розслідування.

Ніколенко наголосив, що консули надають затриманим необхідну допомогу.

А туристи поїхали на відпочинок до Албанії, яка, до речі, місяць тому скасувала всі карантинні обмеження для іноземних туристів на літній період. Тобто для відвідування країни наразі не потрібен ПЛР-тест на коронавірус, тест на антитіла або паспорт вакцинації. Також скасована обов’язкова 14-денна самоізоляція після приїзду.

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Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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