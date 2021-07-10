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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Потяг Васильків – Боярка зійшов з рейок: рейси затримуються

Потяг Україна

У зв‘язку зі сходженням з рейок господарського потяга на дільниці Васильків — Боярка частина пасажирських потягів Укрзалізниці прямують із запізненням.

Які рейси затримуються

  • №144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);
  • №142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
  • №358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
  • №761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
    №715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
  • №20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);
  • №50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
  • №118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);
  • №81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);
  • №106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);
  • №281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
  • №30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину).

Оновлено 0 12.20. Станом на 11.30 затримуються рейси:

  • №142 Львів — Бахмут (затримка склала 4 години 20 хвилин);
  • №81 Ужгород — Київ (4 години);
  • №50 Трускавець — Київ (3 години 30 хвилин);
  • №118 Чернівці — Чернігів (3 години 30 хвилин);
  • №870 Шепетівка — Київ (2 години 50 хвилин);
  • №770 Кам’янець — Подільський-Київ (2 години 40 хвилин);
  • №281 Генічеськ — Хмельницький (2 години 30 хвилин);
  • №30 Ужгород — Київ (1 годину 40 хвилин);
  • №748 Тернопіль — Київ (1 годину 40 хвилин);
  • №761 Київ — Одеса (1 годину 30 хвилин);
  • №715 Київ — Львів (1 годину 30 хвилин);
  • №14 Солотвино — Київ (1 годину 30 хвилин);
  • №868 Гречани — Київ (1 годину 20 хвилин);
  • №146 Ізмаїл — Київ (1 годину 10 хвилин).

Роботи над відновленням повноцінного руху ведуться. Укрзалізниця власними силами забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки у Києві-Волинському.

Також у рейс вивели додатковий аероекспрес. Укрзалізниця висловила вибачення за вимушену затримку.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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