У зв‘язку зі сходженням з рейок господарського потяга на дільниці Васильків — Боярка частина пасажирських потягів Укрзалізниці прямують із запізненням.

Які рейси затримуються

№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);

№142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);

№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);

№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);

№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин); №20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);

№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);

№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);

№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);

№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);

№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);

№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину).

Оновлено 0 12.20. Станом на 11.30 затримуються рейси:

№142 Львів — Бахмут (затримка склала 4 години 20 хвилин);

№81 Ужгород — Київ (4 години);

№50 Трускавець — Київ (3 години 30 хвилин);

№118 Чернівці — Чернігів (3 години 30 хвилин);

№870 Шепетівка — Київ (2 години 50 хвилин);

№770 Кам’янець — Подільський-Київ (2 години 40 хвилин);

№281 Генічеськ — Хмельницький (2 години 30 хвилин);

№30 Ужгород — Київ (1 годину 40 хвилин);

№748 Тернопіль — Київ (1 годину 40 хвилин);

№761 Київ — Одеса (1 годину 30 хвилин);

№715 Київ — Львів (1 годину 30 хвилин);

№14 Солотвино — Київ (1 годину 30 хвилин);

№868 Гречани — Київ (1 годину 20 хвилин);

№146 Ізмаїл — Київ (1 годину 10 хвилин).

Роботи над відновленням повноцінного руху ведуться. Укрзалізниця власними силами забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки у Києві-Волинському.

Також у рейс вивели додатковий аероекспрес. Укрзалізниця висловила вибачення за вимушену затримку.