Відсьогодні в Україні стартувала реєстрація на іспит з української мови для людей, які надалі планують брати участь у конкурсі на державні посади.

Про це розповіла голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська. За її словами, іспит розпочнеться о 9.30 у понеділок, 19 липня.

Надалі протягом двох тижнів щодня у будні дні майбутні посадовці проходитимуть три випробувальні сесії. Перша – з 9.30 до 11.30, друга – 12.30 до 14.30, третя – з 15.30 до 17.30. Час розподілили таким чином через велику кількість людей, які виявили бажання брати участь у конкурсі на різні посади.

Водночас Демська наголосила, якщо кількість кандидатів буде значною, тоді комісія збереже щоденні випробувальні сесії. Однак якщо претендентів буде менше, ніж очікується, тоді комісія регулюватиме кількість днів на тиждень, коли проходитимуть випробування залежно від запиту.

Наразі майданчики для іспитів облаштували у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному. Комісія планує приймати іспит у 900 кандидатів на день з розрахунку 300 людей на одну сесію.

За підсумками перевірки всі учасники отримають сертифікат з зазначеним рівнем знання української мови. Згідно з мовним законодавством в Україні, з 16 липня кандидат на державну посаду зобов’язаний скласти іспит на володіння українською мовою.