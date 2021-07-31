Погода на 1 серпня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 1 серпня буде дуже мінливою. У східних та південних областях країни переважатиме сильна спека.

Однак зовсім протилежна ситуація відбудеться на заході та півдні України – ці області вдень накриють дощі, опади продовжаться навіть вночі.

За даними Укргідрометцентру, в центральних областях України буде сухо, проте у Києві вдень пройде дощ, який припиниться ближче до вечора. Найспекотніша погода – на сході та півдні України, водночас в західньому регіоні – опади, які очікуються у ніч з 1 на 2 серпня.

1 серпня вдень на півдні температура на рівні від +32 до +34, на сході від +32 до +34, у центрі від +29 до +31, на півночі від +28 до +30, на заході від +28 до +31. У Києві вдень – дощ, температура повітря від +29 до +31 градусів.

Вночі на всій території України температура повітря знизиться щонайменше на 10 градусів за Цельсієм. На півдні від +20 до +22, на сході від +17 до +19, у центрі від +17 до +21, на півночі від +17 до +19, на заході від +16 до +19.

У Києві дощі вщухнуть під вечір, тож вночі опадів не очікується. Температура повітря – від +18 до +20 градусів тепла.