Із 1 серпня 2021 року на українців чекає низка змін. Вони стосуватимуться як нових комунальних тарифів, так і правил в’їзду в Україну.

Що ще зміниться в Україні з 1 серпня 2021 року і протягом місяця – читайте у матеріалі.

Нові правила в’їзду в Україну

До 31 серпня в Україні діятиме адаптивний карантин. Але через поширення у світі небезпечного штаму коронавірусу Дельта у МОЗ з 5 серпня вирішили змінити правила в’їзду в країну.

Вони передбачають, що іноземцям обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус та один із таких документів:

негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, зроблений не більше, як за 72 години до перетину кордону;

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, зроблений не більше, як за 72 години до перетину кордону;

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації препаратами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Якщо документа про проходження повного курсу вакцинації або результату тесту немає, то іноземець повинен встановити на телефон додаток Вдома, піти на самоізоляцію через 72 години (на третій день) після перетину кордону, і перебувати на ній доти, доки не отримає негативний результат тестування.

Такі ж правила діятимуть для іноземців, які мають посвідку на постійне проживання в Україні.

Варто звернути увагу на те, що для всіх невакцинованих осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше семи днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила.

Так, для них буде встановлена обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Українці зможуть перетнути кордон за умови, якщо у них є:

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях;

або довідка 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від Covid-19.

Для перетину КПВВ без документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або без довідки 063-О про перше щеплення, потрібно буде здати безкоштовний експрес-тест на антиген.

Комунальні тарифи

У серпні блакитне паливо в Україні за річним тарифом коштуватиме від 7,80 за 1 куб. м. А от вартість електроенергії не зміниться.

Ціни на газ

У серпні базові річні ціни на газ, на які автоматично перевели усіх побутових споживачів, не зміняться, і коливатимуться у діапазоні від 7,80 і до 13,50 грн за 1 куб. м.

Найменше платитимуть клієнти компаній Агросинтез Трейдінг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн) та Нафтогаз України (7,96 грн).

Загалом більшість постачальників встановили річну вартість газу на рівні 9 грн за 1 куб. м.

Річний тариф на газ, який пропонує Нафтогаз, становить 7,97 грн. Також компанія заявила, що із серпня її клієнти зможуть заощадити, оскільки вона запроваджує додаткову знижку у розмірі 1% для споживачів, які сплатили за газ до 15-го числа. Зробити це потрібно в особистому кабінеті або чат-боті.

Для тих споживачів, які відмовилися переходити на річний тариф, продовжують діяти місячні ціни на газ. Найвищий серпневий тариф наразі у компанії Енергія країни. Він становить 16,99 грн за 1 куб. м.

Найменшу серпневу вартість газу за тарифом Місячний встановили:

Галнафтогаз – 7,99 грн за 1 куб. м;

Стрийнафтогаз – 7,99 за 1 куб. м;

Газпостачсервіс – 8,57 за 1 куб. м;

Прикарпаття енерго трейд – 8,60 за 1 куб. м.

Із 1 серпня почне діяти іще одне важливе нововведення. Відтепер, якщо підприємства теплокомуненерго з якоїсь причини не отримуватимуть природний газ, українців автоматично переводитимуть до постачальника газу останньої надії. Тобто вони автоматично ставатимуть клієнтами Нафтогазу.

Ціна на електроенергію

Уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію у розмірі 1,68 грн за кВТ/год ще на місяць. Такий тариф діятиме до 31 серпня. Наразі уряд працює над тим, щоб ціни на електроенергію для більшості населення не підвищувалися.

Вартість бензину

За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, ціни на бензин і паливо в серпні, найімовірніше, не підуть вгору. Котирування нафти на світовому ринку перебувають у стабільному стані, без різких стрибків.

Тож очікувати здорожчання палива у серпні не варто. Але і дешевшим воно також не стане, оскільки світові котирування нафти не падають.

Зі свого боку в Мінекономіки заявили, що за максимальних націнок вартість бензину для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,64 грн/літр, дизпалива – 29,25 грн/літр.

Вступна кампанія

До 28 липня ВНЗ повинні були оприлюднити списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів. Усі, хто вступив на бюджетну форму навчання, мають подати оригінали документів до 18.00 2 серпня.

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Зарахувати вступників на контрактну форму навчання повинні не пізніше 30 листопада.

Електронні паспорти

З 23 серпня набуває чинності закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових. Тому цифрові паспорти можна буде пред’явити на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства.

Також їх можна використовувати у банках, лікарнях. Як посвідчення особи, якщо зупинить поліція. На пошті – під час отримання посилок або листів. І під час покупки алкоголю або тютюну – для підтвердження повноліття.

Адже із 23 серпня цифрові документи у застосунку Дія матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.

Але для перетину державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї потрібно буде показати паперовий паспорт. Цифровий для цього не підійде.

Перетин кордону

Із 1 серпня на українсько-словацькому кордоні працюватимуть усі пункти пропуску. Зокрема, це стосується пішохідного пункту пропуску Малі Селменці – Вельке Слеменце, де громадяни зможуть перетнути кордон щоденно з 9.00 до 21.00 (за київським часом).

Через карантинні обмеження пункт пропуску Вельке Слеменце тимчасово не працював із листопада 2020 року.

Спільна дорога для велосипедів та мотоциклів

Київ став першим містом в Україні, в якому з’явилися ділянка та розмітка спільного дорожнього руху велосипедів та моторизованого транспорту. Вона буде доступна для проїзду з 1 серпня.

Ділянка з’єднає майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка та велосмугу на вулиці Леонтовича. Їздити нею можна буде з обмеженою швидкістю – до 20 км/год.

Нові авіарейси зі Львова

У серпні з міжнародного аеропорту Львів запустять низку нових авіарейсів. До них належать два нових регулярних напрямки від Ryanair і один новий – від SkyUp:

Каунас (Литва) – рейси з 2 серпня щопонеділка та щоп’ятниці (Ryanair);

Венеція і Тревізо (Італія) – рейси з 3 серпня щовівторка та щосуботи (Ryanair);

Даммам (Саудівська Аравія) – рейси з 5 серпня. Виліт зі Львова щопонеділка та щочетверга, з Даммама – щовівторка та щосуботи (SkyUp).

Крім того, відновиться виконання рейсів Ryanair за такими напрямками:

Краків (Польща) – з 1 серпня щоп’ятниці та щонеділі;

Будапешт (Угорщина) – рейси з 3 серпня щовівторка та щосуботи;

Дюссельдорф (Німеччина) – рейси з 5 серпня щопонеділка та щочетверга.

Вихідні у серпні

У серпні 2021 року українці відпочиватимуть більше, ніж зазвичай. Додаткові вихідні чекають громадян з нагоди Дня Незалежності України. Цьогоріч свято припадає на вівторок (24 серпня).

Скільки відпочиватимуть українці в липні 2021 – читайте у нашому матеріалі.