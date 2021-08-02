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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Напередодні Дня Незалежності у Києві відбудеться саміт перших леді та джентльменів

Олена Зеленська

23 серпня у Києві пройде саміт перших леді та джентльменів М’яка сила у новій реальності за ініціативою першої леді України Олени Зеленської.

Урочиста подія пройде в Національному заповіднику Софія Київська. Про це повідомила Зеленська під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Імідж України.

– М’яка сила у новій реальності – це дипломатія про культурний діалог та гуманітарний вплив, це про голос громадських діячів на найвищому рівні, – зауважила перша леді.

За словами Зеленської, перші леді та джентльмени – це і є насамперед громадські діячі.

Тому, як додала вона, варто в Україні створити можливості для того, щоб зібрати цих діячів в одному місці й створити платформу, яка може об’єднати та підсили сильні голоси.

У відповідному заході візьмуть участь не лише перші леді та джентльмени, а й фахівці та експерти з різних країн та сфер.

На саміті обговорюватимуть важливі питання, що стоять перед країнами світу у зв’язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, рівний доступ до медичних послуг та освіти, рівні можливості в сфері культури та розвитку в нових умовах тощо.

Крім того, на зустрічі говоритимуть про здобутки, зокрема про Всеукраїнську школу онлайн.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський ініціював дату нагородження новою премією Національна легенда.

Як сказав глава держави, Україна вшановуватиме своїх геніїв та аплодуватиме їм тоді, коли оплески їм потрібні.

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