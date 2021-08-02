Погода на тиждень в Україні з 2 серпня до 6 серпня 2021

Погода в Україні з понеділка до п’ятниці буде дуже мінливою. В один день може бути надмірна спека, а в інший – поллють дощі та нагрянуть грози.

У понеділок, 2 серпня, на півночі та заході очікуються вдень дощі з грозами, які йтимуть і вночі. В інших областях – спека без опадів. На півдні до +25, на сході до +34, у центрі до +25, на півночі до +25, на заході до +24 градусів. У столиці йтиме дощ з грозою, температура вдень – від +23 до +25.

У вівторок, 3 серпня, очікується зовсім інша ситуація. Дощі тепер йтимуть у східних та частково південних областях. На півдні вдень до +31, на сході до +31, у центрі до +27, на півночі до +26, на заході до +27. У Києві – сухо та спекотно, денна температура – від +25 до +27.

У середу, 4 серпня, дощі знову повернуться у західні та частково східні області, тоді як в інших – без опадів. На півдні вдень до +28, на сході до +30, у центрі до +26, на півночі до +28, на заході до +27. У столиці вдень очікується дощ, температура – переважно від +25 до +27 градусів.

У четвер, 5 серпня, дощі заллють південні та західні області, в інших регіонах опадів не очікується. На півдні вдень до +32, на сході до +34, у центрі до +26, на півночі до +26, на заході до +23. У Києві – дощ з грозою, термометр показуватиме від +23 до +25 градусів за Цельсієм.

У п’ятницю, 6 серпня, українці спостерігатимуть таку ж погоду, як і в четвер. На сході, півночі, частково півдні та у центрі – сухо, на Закарпатті – дощі. На півдні вдень до +29, на сході до +33, у центрі до +26, на півночі до +25, на заході до +23.

У столиці синоптики прогнозують дощі з грозами, які очікуються і вночі. Денна температура триматиметься у діапазоні від +23 до +25 градусів.