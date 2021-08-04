Погода на 5 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 5 серпня буде дощовою на більшій частині країни. На Заході, Півночі та в Центрі очікуються грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У Західних областях очікуються дощі з грозами. Стовпчик термометра вдень підніметься від +24 до +27 градусів, а вночі похолодає до +14 – +16 градусів.

У Північних областях також пройдуть дощі, можливі грози. Вдень температура прогріється від +24 до +27 градусів, а вночі буде +14 – +16.

На Сході буде переважно сонячна погода. Опадів не очікується. Можлива мінлива хмарність. Вдень буде жарко – +27 – +32 градуси, а вночі – +14 – +17.

У Південних областях погода буде сонячною, без дощу. Вдень стовпчик термометра підніметься від +29 до +32 градусів, а в нічний час очікується від +19 до +22 градусів.

У Центральних областях пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється від +24 до +29 градусів, вночі похолодає до +14 – +17.

У Києві очікуються опади з грозами. У денний час доби буде від +24 до +26, а в нічний температура опуститься до +15 градусів.