В Україні затвердили Декларацію про безпеку шкіл: що вона передбачає

4 серпня Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл. Документ передбачає створення системи моніторингу нападів на заклади освіти.
Також декларація передбачає забезпечення:
- закладів освіти від нападів;
- безперервності навчання;
- системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту.
У документі ще прописані заходи, які передбачають механізм раннього попередження та евакуації учнів та викладачів у разі нападу на школи.
Влада планує забезпечити психологічним супроводом та програмами психоемоційної підтримки учасників освітнього процесу.
Ба більше, мають підключити школи, розташовані в сільській місцевості, до інтернету та забезпечити викладачів необхідними електронними засобами для організації дистанційного навчання.
Також, як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністерство освіти разом із Міністерством охорони здоров’я наразі опрацьовують варіанти щодо роботи закладів освіти в умовах можливого посилення карантину через поширення штаму Дельта.