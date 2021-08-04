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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні затвердили Декларацію про безпеку шкіл: що вона передбачає

Школярі, однокласники, школи

4 серпня Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл. Документ передбачає створення системи моніторингу нападів на заклади освіти.

Також декларація передбачає забезпечення:

  • закладів освіти від нападів;
  • безперервності навчання;
  • системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту.

У документі ще прописані заходи, які передбачають механізм раннього попередження та евакуації учнів та викладачів у разі нападу на школи.

Влада планує забезпечити психологічним супроводом та програмами психоемоційної підтримки учасників освітнього процесу.

Ба більше, мають підключити школи, розташовані в сільській місцевості, до інтернету та забезпечити викладачів необхідними електронними засобами для організації дистанційного навчання.

Також, як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністерство освіти разом із Міністерством охорони здоров’я наразі опрацьовують варіанти щодо роботи закладів освіти в умовах можливого посилення карантину через поширення штаму Дельта.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Pixabay

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