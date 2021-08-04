В Україні затвердили Декларацію про безпеку шкіл: що вона передбачає

4 серпня Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл. Документ передбачає створення системи моніторингу нападів на заклади освіти.

Також декларація передбачає забезпечення:

закладів освіти від нападів;

безперервності навчання;

системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту.

У документі ще прописані заходи, які передбачають механізм раннього попередження та евакуації учнів та викладачів у разі нападу на школи.

Влада планує забезпечити психологічним супроводом та програмами психоемоційної підтримки учасників освітнього процесу.

Ба більше, мають підключити школи, розташовані в сільській місцевості, до інтернету та забезпечити викладачів необхідними електронними засобами для організації дистанційного навчання.

Також, як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністерство освіти разом із Міністерством охорони здоров’я наразі опрацьовують варіанти щодо роботи закладів освіти в умовах можливого посилення карантину через поширення штаму Дельта.