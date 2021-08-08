Стало відомо ім’я українського військовослужбовця, який загинув 7 серпня унаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі у Пісках.

32-річний боєць родом з Конотопського району на Сумщині. За даними Сумської ОДА, український захисник служив за контрактом з червня 2020 року.

Молодший сержант військової частини А1376 Ярослав Семеняка загинув на Донбасі 7 серпня унаслідок обстрілу з противотанкового ракетного комплексу ВОП ПАССАТ.

Сумська обласна державна адміністрація та командування Операції об’єднаних сил висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Ще один військовослужбовець зазнав поранення. Медичні працівники оцінюють його стан як середньої важкості.

Загалом з початку доби штаб ООС зафіксував три порушення режиму припинення вогню, наголосивши, що окупанти на Донбасі надалі ігнорують домовленості у рамках Тристоронньої контактної групи.

Бойовики пустили ракету на автокран, який допомогав місцевим мешканцям на Донбасі відновити пошкоджену цивільну інфраструктуру в Пісках.

Фото: Штаб ООС