Треба нарощувати темпи вакцинації в усіх регіонах – Тимошенко

З переходом до п’ятого етапу вакцинації всі, незалежно від категорій, можуть отримати щеплення в центрах масової вакцинації, кабінетах щеплення і мобільних бригадах.

Черкащина – четверта за темпами вакцинації серед областей України, повідомив заступник очільника ОП, координатор програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво Кирило Тимошенко.

– Сьогодні у Черкасах перевірили роботу такого центру. Хороші умови, з дотриманням усіх санітарних норм. Достатньо вакцин кількох видів, наразі можна вибрати між CoronaVac, Pfizer та Moderna, – зазначив заступник голови ОП.

В області зробили понад 216 тис. щеплень, працюють 30 центрів вакцинації, 95 пунктів щеплень і 25 мобільних бригад.

За словами Кирила Тимошенка, темпи вакцинації треба нарощувати у всіх регіонах. Кожна область повинна мати мінімум один великий центр масової вакцинації, а також центри вакцинації у кожному райцентрі та містах із населенням понад 100 тис. мешканців.

– В нас достатньо вакцин і кваліфікованих медичних працівників. Будь ласка, скористайтесь цією можливістю, захистіть себе і близьких, – сказав Тимошенко.

Також має бути організовано безкоштовне підвезення до пунктів вакцинації людей, які проживають у менших населених пунктах.

Офіс президента постійно контактує з місцевою владою і головами обласних держадміністрацій через селекторні наради і пряме спілкування.

– Головам обласних адміністрацій поставлено завдання проїхати районами і особисто перевірити, як організовано процес. Чи знають люди, як отримати щеплення і де його зробити. Впевнений, що приїзд очільника області приверне увагу і допоможе переконати людей не зволікати з щепленням від Covid-19, – сказав замголови ОП.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують модернізувати 200 приймальних відділень у лікарнях.