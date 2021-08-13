Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що наразі в Афганістані перебуває від 50 до 100 українських громадян і поки що жоден з них не звертався із проханням про евакуацію.

Про це міністр розповів 13 серпня під час брифінгу з питань зовнішньої політики.

Попри відсутність звернень Кулеба запевнив, що МЗС вже почало опрацьовувати можливі шляхи для евакуації.

– Захист українських громадян за кордоном є пріоритетом… Ми вже почали відпрацьовувати шляхи евакуації з Афганістану, якщо надійдуть такі звернення. Наразі українці не звертались до МЗС з проханнями евакуювати їх, – сказав міністр.

Кулеба ще раз закликав усіх негайно залишити країну, а тих хто залишається попросив звертатись до українського посольства в Таджикистані, яке працює і на Афганістан.

У посольство потрібно повідомити своє місцезнаходження, щоб за потреби держава могла швидко знайти та евакуювати своїх громадян.

Війна в Афганістані

Радикальне ісламське угруповання Талібан за короткий термін захопило 12 провінцій з 35 і ситуація продовжує погіршуватись.

Загострення конфлікту почалося після виведення з Афганістану міжнародних збройних сил.

США та Велика Британія вже направили до Кабулу своїх військових, щоб допомогти евакуювати членів посольств та інших громадян.

Фото: Дмитро Кулеба