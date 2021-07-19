Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, затверджена Верховною Радою, передбачає поетапне збільшення мінімальної зарплати в Україні з 6,5 тис. грн на початок 2022 року до 7 665 тис. грн – на початок 2024 року.

Як зростатиме мінімалка протягом трьох років:

з 1 січня 2022-го – до 6 500 грн;

з 1 жовтня 2022 року – до 6 700 грн;

з 1 січня 2023 року – до 7 176 грн;

з 1 січня 2024 року – до 7 665 грн.

Тобто зростання за ці роки складе 1 165 грн

Нині мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн, підвищення було у січні 2021 року.

Читайте Розміри мінімальної заробітної плати в Україні у 2021 році

Верховна Рада 15 липня вперше схвалила бюджетну декларацію на найближчі три роки та рекомендації щодо бюджетної політики.

Її показники уряд має врахувати під час підготовки проекту держбюджету на 2022 рік. Тобто цей документ є середньостроковим бюджетним планом та основою для складання проекту державного бюджету і прогнозів місцевих бюджетів.