РНБО доручила відновити садибу Барбана і провести аудит архітектурних пам’яток

Зруйновану частину садиби Барбана у Києві відновлять. Відповідне рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони під час засідання 20 серпня.

Також РНБО вирішила провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території України.

– Рада нацбезпеки розглянула декілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана. Якщо є якийсь кримінальний елемент, почати розслідувати. По-друге, відновити зруйновану пам’ятку. Це стосується різних рівнів влади: поліції, КМДА і уряду, – повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров під час брифінгу.

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на рішення, зазначивши, що РНБО, напевно, переплутала КМДА з Мінкультом. За його словами, садиба Барбана була варварськи зруйнована тому, що Міністерство культури погодило історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва за адресою Обсерваторна, 6.

Крім того, Віталій Кличко додав, що на найближчій сесії Київрада розгляне проект рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ століття, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Після цього планують запровадити мораторій на їхню реконструкцію.

20 серпня у Києві на вулиці Обсерваторній, 6, вранці знесли історичну садибу Олександра Барбана, побудовану в 1891 році.

Віталій Кличко заявив, що його здивувала бездіяльність поліції у цій ситуації. Він звинуватив Міністерство культури у тому, що воно не внесло садибу до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

Зі свого боку міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що йому соромно за столичну місцеву владу, яка неспроможна стримати недобросовісних забудовників.

Фото: Грищук Рома