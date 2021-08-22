Фунікулер у Києві відновлює свою роботу після ремонту

Київський фунікулер відновлює свою роботу після проведення щорічних планових ремонтних робіт та випробувань. Українці та гості столиці зможуть скористатися фунікулером з 23 серпня – він відчиниться для пасажирів о 12.00.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що під час щорічного закриття система безпеки вагонів успішно пройшла статичні та випробування під великим навантаженням.

Фахівці обстежили колії, контактну мережу та провели поточний ремонт вагонів підйомників. Цьогоріч ремонт тривав шість тижнів – фунікулер був закритим з 12 липня.

У КМДА розповіли, що ремонті роботи проводять саме влітку через найменший потік пасажирів. У липня та серпні цим видом транспорту користуються до 2 тис. пасажирів на день – це майже вдвічі менше, ніж в інші місяці року.

Ремонт фунікулера у Києві

12 липня фунікулер у Києві зачинили на ремонт, який за планом проводять щороку. Він з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ міста.

Минулого року ремонт фунікулера тривав майже три тижні – з 3 до 21 серпня. Тоді фахівці провели ремонт у машинному залі, замінили шпали та полагодили контактну мережу.

Фото: КМДА