У Харкові на даху Держпрому відкрили оглядовий майданчик

На даху Будинку державної промисловості у Харкові відкрився оглядовий майданчик.

Ініціатива щодо її відкриття належала обладміністрації, але ремонтними роботами займався Держпром, розповіла директор Департаменту культури і туризму Харківської обладміністрації Людмила Терещенко.

За її словами, оглядовий майданчик обладнано на даху шостого під’їзду – найвищої точки будівлі, що не використовувалася ані підприємством, ані його орендаторами.

Протягом місяця відвідування буде безкоштовним, проте потрапити туди можна буде лише в складі груп з 10 чоловік. Записатися на екскурсію можна на сайті Харківської обласної туристично-інформаційного центру.

Після цього вхід стане платним: квиток коштуватиме приблизно 100 грн.

Згідно з попередніми планами, у літню пору року майданчик працюватиме щодня з 10.00 до 19.00, а зі зменшенням світлового дня години відвідування змінюватимуться.

Крім того, на майданчику планують регулярно проводити різноманітні культурно-масові заходи.