В Україні змінять адаптивний карантин: Ляшко розповів, як запроваджуватимуть зони

Жовтий рівень епіднебезпеки в Україні запровадять після ухвалення змін до постанови про адаптивний карантин. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

— Ухвалено рішення, що жовтий рівень епідемічної небезпеки ми запровадимо після того, як запропоновані МОЗ зміни будуть схвалені урядом. За цей тиждень ми пройшли погодження з усіма центральними органами виконавчої влади і відпрацьовуємо юридичні правки з Мін’юстом. Щойно отримаємо їхній висновок, ми проситимемо прем’єр-міністра скликати позачергово Кабінет міністрів, де розглянемо питання щодо внесення змін до постанови про адаптивний карантин, – сказав чиновник.

Ляшко додав, що рішення набере чинності через сім днів після схвалення урядом. Тоді у національної комісії ТЕБ та НС будуть всі підстави для оголошення на території України жовтого рівня епіднебезпеки.

— Червоний рівень епіднебезпеки буде встановлюватися для конкретних областей, – додав міністр.

Він нагадав, що для роботи шкіл у жовтому рівні визначено вимогу про вакцинацію 80% педагогічного складу навчального закладу.

Водночас для роботи у жовтій зоні інших сфер, наприклад, культурних закладів, закладів громадського харчування, передбачена можливість використати одне щеплення з курсу вакцинації.

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