Жовтень 2021: що зміниться в Україні в жовтні 2021

Із 1 жовтня 2021 року на українців чекає низка важливих змін. Зокрема, споживачі платитимуть за електроенергію за новими тарифами, а пацієнти отримуватимуть лише електронні лікарняні.

Що ще зміниться в Україні з 1 жовтня 2021 року та протягом місяця – читайте у матеріалі.

Карантин в Україні

Дію адаптивного карантину в Україні продовжили до кінця року, тобто до 31 грудня. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що наразі епідемічна ситуація у країні контрольована. Однак він закликав українців не зволікати і зробити щеплення від коронавірусу.

Тим часом з 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. Тому з 1 жовтня, відповідно до нових карантинних обмежень, освітні заклади продовжать працювати у звичайному режимі лише за умови, що щонайменше 80% працівників – вакциновані.

Також обмеження жовтої зони передбачають, що:

кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати із заповненістю залів до 50% місць;

заборонено проводити масові заходи, якщо на одну людину немає щонайменше 4 кв. м території;

у спортивних та фітнес-залах заповненість не повинна становити більше як одну людину на 10 кв. м;

у закладі громадського харчування за столиком має перебувати не більше чотирьох осіб, а відстань між столами повинна бути щонайменше 1,5 м.

Але ці правила не застосовуються, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників закладів культури та харчування мають хоча б одне щеплення чи результат ПЛР або експрес-тесту, термін дії якого – 72 години.

Вакцинацію від коронавірусу вони повинні підтвердити за допомогою Covid-сертифіката – жовтого (для однієї дози вакцини) або зеленого (для повного курсу).

Початок опалювального сезону

Щороку опалювальний сезон в Україні розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становить нижче ніж +8 °С. Рішення про те, коли включати опалення, ухвалюють самостійно у кожному регіоні.

Але, як правило, опалювальний сезон в Україні починається приблизно з 15 жовтня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що підготовка до опалювального сезону в Україні перебуває на фінішній прямій. Готовність об’єктів загалом у країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. Він заявив, що їхня вартість для населення не зросте.

А Кабінет міністрів, НАК Нафтогаз України та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. За словами Дениса Шмигаля, сторони домовились, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону порівняно із попереднім.

Читайте У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії на цей опалювальний сезон

Комунальні тарифи

У жовтні річні базові ціни на газ залишаються стабільними. Як і раніше, вони коливатимуться від 7,80 до 13,50 грн за 1 куб. м.

Найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг (7,80 грн за 1 куб. м), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за 1 куб. м), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за 1 куб. м), а також газопостачальна компанія Нафтогаз України (7,96 грн за 1 куб. м).

Найвищі річні ціни на газ – 13,5 грн за 1 куб. м – встановили Чернівецька, Житомирська і Херсонська обласні енергопостачальні компанії.

Але загалом більшість компаній встановили базові річні ціни – до 9 грн за 1 куб. м.

Для тих, хто відмовився від фіксованої вартості газу, з 1 жовтня діятиме місячний тариф. Одним із найнижчих він залишається у компаній Галнафтогаз (7,99 грн за 1 куб. м), Eнерджі Трейд Груп (7,97 грн за 1 куб. м), Маргаз (8,79 грн за 1 куб. м), Чернівецька обласна енергопостачальна компанія (9,35 грн за 1 куб. м) і Вільна енергетична компанія Палівенерго (10,41 грн за 1 куб. м).

Найвищі місячні тарифи у жовтні встановили газопостачальні компанії Асканія Енерджі (19,95 грн за 1 куб. м) та Енергія країни (31,06 грн за 1 куб. м).

Ціна на електроенергію

Із 1 жовтня споживачі платитимуть за світло залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, українці, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику за ціною 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Індексація пенсій

З 1 жовтня пенсіонери віком 75-80 років почнуть отримувати доплати до 400 грн (у межах адресної програми доплат до пенсії).

Міністр соцполітики Марина Лазебна зазначила, що завдяки таким поетапним підвищенням для 2 млн 300 тис. пенсіонерів виплати вже перевищили 2 тис. грн. Вона запевнила, що з середини наступного року пенсій менше 2 тис. грн у країні не буде.

Осінній призов до армії

У жовтні стартує осінній призов до армії 2021. Він триватиме до грудня. За цей період до лав армії планують призвати понад 13 тис. українців.

Уряд затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу цього року, на рівні 13 575 осіб.

Зокрема, до Збройних сил України призвуть 6 500 осіб, до Держспецтрансслужби – 600 українців, до Національної гвардії – 4 775 осіб, до Держприкордонслужби – 1 700.

На строкову військову службу призиватимуть українців, яким виповнилося 18 років, а також тих, кому не виповнилося 27 років та кого не можуть звільнити від призову.

Електронні лікарняні

З 1 жовтня оформлення усіх лікарняних відбуватиметься винятково із внесенням даних до електронної системи охорони здоров’я.

Щоб отримати е-лікарняний, потрібно прийти на прийом до лікаря. Він створить електронний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі, і завірить його кваліфікованим електронним підписом.

Пацієнт про успішну процедуру дізнається завдяки сповіщенню від системи E-health, звідки лікарняний потрапить до реєстру Пенсійного фонду.

Після цього формується електронний листок непрацездатності, і пацієнт отримує відповідне повідомлення від ПФУ. Ані Пенсійний фонд, ані роботодавець не знатимуть діагнозу.

Документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Розширення програми Доступні ліки

З 1 жовтня Нацслужба здоров’я розширює програму відшкодування лікарських засобів Доступні ліки новим напрямом. Це препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки.

Йдеться про такі захворювання, як епілепсія, шизофренія, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія, афективні та невротичні розлади.

Щоб отримувати препарати за програмою Доступні ліки, потрібен електронний рецепт. Його зможе виписати невролог або психіатр.

Щоб із 1 жовтня мати змогу користуватись програмою, пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікаря, який створить індивідуальний план лікування і внесе його в електронну систему охорони здоров’я.

Підвищення цін на проїзд у Тернополі

У Тернополі з 1 жовтня ціни на проїзд у громадському транспорті зростуть в середньому на 50% – до 8-10 грн. У разі розрахунку за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі Соціальною картою тернополянина тариф на проїзд становитиме 8 грн.

Для пасажирів, які оплачуватимуть проїзд у міському громадському транспорті електронним квитком, це буде 9 грн.

У разі розрахунку безконтактною банківською картою або разовим проїзним квитком вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя становитиме 10 грн.

Ціна на бензин і курс долара

У жовтні бензин може здорожчати, але драматичного зростання цін на пальне не буде. Це обумовлено котируваннями цін на нафту, які йдуть вгору.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомив директор української Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. За його словами, зростання цін на бензин буде в межах 10-50 копійок за один літр.

Тим часом кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що вже у жовтні девальвація гривні неминуча. Згідно з його прогнозом, долар коштуватиме 28 грн.

Додаткові вихідні

У жовтні 2021 року українців чекають додаткові вихідні з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Державне свято та офіційний вихідний припадає на четвер, 14 жовтня. Наступний день, 15 жовтня (п’ятниця), також буде неробочим. Але його доведеться відпрацювати у суботу, 23 числа.

Скільки відпочиватимуть українці у жовтні – читайте у нашому матеріалі.