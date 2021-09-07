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Факти / Україна
Максим Зайченко |

В Україні щорічно стають сиротами 10 тис. дітей – Мінсоцполітики

В Україні щорічно стають сиротами 10 тис. дітей – Мінсоцполітики

В Україні в середньому сиротіють 10 тис. дітей щорічно. Щороку число сиріт росте. 

Як повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики, в країні майже 69 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Серед таких дітей понад 63,5 тис. ростуть в сімейних формах виховання, близько 4 тис. – проживають в інтернатах, а ще понад 1 тис. – навчаються у професійно-технічних навчальних закладах.

– Це не просто цифри – за кожною з них стоїть доля дитини. У середньому за рік в Україні сиротіють 10 тис. дітей. Тобто щороку кількість дітей-сиріт зростає, але більшість із них вдається влаштувати до сімейних форм виховання, а не в інтернатні установи. Адже життя в інтернатах негативно впливає на розвиток дитини, – розповіли в міністерстві. 

У відомстві підкреслили, що сьогодні майже 93% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання: дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, під опіку та піклування.

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Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Pexels

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