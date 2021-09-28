Накопичувальна пенсійна система в Україні може запрацювати з 2024 року, а не з 2023-го, як прогнозувалося раніше.

Про це розповіла сьогодні на прес-конференції міністр соціальної політики України Марина Лазебна. За її словами, вже восени у Верховній Раді повинні розглянути відповідний законопроект.

– Цієї осені на порядку денному Верховної Ради стоїть ухвалення законопроекту про накопичувальну систему. Я думаю, це буде лише перше читання, – зазначила Лазебна.

Міністр уточнила, що навіть після ухвалення законопроекту в цілому потрібен буде час для підготовки відповідної інфраструктури та посилення грамотності українців, як управляти своїми накопичувальними рахунками.

– Ми хотіли, щоб люди відкладали на свої накопичувальні рахунки вже у 2023 році, але, можливо, це буде і 2024 рік, – наголосила Лазебна.

На початку серпня цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що на території України з 2023 року планують запровадити соціальні пакети для бюджетників з накопичувальними пенсіями. Зазначалося, що запровадження соціальних пакетів накопичувальної пенсії поширять на соцпрацівників, вчителів та військовослужбовців.

Крім того, повідомлялося, що робоча група при Кабміні розглядає можливість запуску накопичувального рівня пенсій з 2023 року за базовою ставкою відрахувань 2% без урахування ЄСВ – по 1% з боку роботодавця та працівника. Надалі цю ставку планували збільшити до 4% – тобто по 2% з обох сторін з 2024 року.

У Міністерстві соціальної політики також розповідали про плани запровадити загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення з 2023 року.