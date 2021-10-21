Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає створення в Україні нового регулятора, що моніторитиме якість мобільного зв’язку та покриття швидкісного інтернету.

Йдеться про проект закону № 6055, за який проголосували 230 народних депутатів. Документ увійшов до пакету євроінтеграційних законопроектів, які сьогодні винесли на позачергове засідання ВР.

Проект закону № 6055 було розроблено відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

У законопроекті йдеться про створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Це відомство прийде на заміну Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, діяльність НКРЗІ регулюється законом Про телекомунікації, положення якого не повною мірою відповідають вимогам європейського законодавства.

А тому і виникла необхідність у створенні нового регулятора. Він матиме низку функцій, зокрема:

• визначатиме населені пункти України, в яких досі немає мобільного зв’язку чи інтернету, та забезпечить надання громадянам цих послуг;

• відслідковуватиме якість надання електронних комунікаційних послуг;

• буде здійснювати державний контроль за діяльністю операторів мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, а також надавачів поштових послуг;

• відповідатиме за позасудове врегулювання спорів між споживачами послуг зв’язку та операторами (провайдерами).

Законопроектом передбачено прозоре призначення членів нового регулятора (за відкритою конкурсною процедурою) та незалежність органу.

Як зазначають і Міністерстві цифрової трансформації, ухвалення законопроекту в цілому створить передумови для приєднання України до Єдиного європейського цифрового ринку.

Як напередодні розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цифровий безвіз із Євросоюзом – це одна із чотирьох угод, які України хоче підписати з ЄС.

Єдиний цифровий ринок відкриє для України доступ до електронних послуг та онлайн-ринків країн Євросоюзу.