В Україні вперше відбудеться MediaForShe Congress – діалог про гендерну рівність

26 жовтня глобальний рух HeForShe від ООН Жінки та StarLightMedia започаткують діалог про гендерну рівність у роботі українських медіа – MediaForShe Congress.

На цьому заході представники ЗМІ говоритимуть про зміну підходів до представлення жінок у медіа та створення недискримінаційного контенту. Слоган конгресу – Нова історія рівності.

Чотири роки поспіль ООН Жінки в Україні проводить щорічний HeForShe Congress – захід, що об’єднує різні сфери бізнесу навколо теми гендерної рівності та недискримінації.

– Стереотипи щодо жінок і недостатня представленість їх у медіа відіграють значну роль у виникненні упередженого ставлення, неповаги та навіть насильства щодо жінок і дівчат. Разом з ключовими стейкхолдерами у цій сфері ми закликаємо до збалансованого та нестереотипного зображення жінок у засобах масової інформації, – зауважила Еріка Квапілова, голова Офісу ООН Жінки в Україні.

Цьогоріч HeForShe Congress трансформується у MediaForShe Congress та фокусується на ролі медіа у досягненні гендерної рівності. У партнерстві зі StarLightMedia – першою українською медіагрупою, що підписала Women’s Empowerment Principles – конгрес прагне об’єднати тих, хто створює історії та наративи, представників та представниць усіх типів медіа та жанрів: від розважальних та художніх до суспільно-політичних медіа.

Спеціальним партнером Конгресу стала компанія Avon Ukraine.

– Я переконаний, що медіа під силу змінювати світ на краще. Ми бачимо багато підтверджень цьому у нашій роботі. Це прагнення відображається в цінностях наших людей у кадрі та поза ним. З цією вірою в ширшу відповідальність медіагалузі, її можливості та партнерство створюється MediaForShe Congress. Разом ми можемо створити нову історію – історію рівності, яка надихатиме та підтримуватиме потенціал жінок, стане на заваді гендерним стереотипам, що лежать в основі дискримінації та насильства, – сказав Олександр Богуцький, СЕО StarLightMedia.

Мета MediaForShe Congress – дати потужний імпульс для змін в українській медіаіндустрії. Організатори розробили спеціальний Конструктор зобов’язань, де керівництво ЗМІ, журналісти, редактори та інші представники сфери зможуть обрати, як саме вони можуть пришвидшити досягнення гендерної рівності в Україні.

Конгрес проходитиме 26 жовтня з 14.00 до 19.00. Онлайн-трансляція MediaForShe Congress буде доступна на Facebook-сторінці ООН Жінки в Україні. Реєстрація для участі доступна тут.