В Украине впервые состоится MediaForShe Congress — диалог о гендерном равенстве

26 октября глобальное движение HeForShe от ООН Женщины и StarLightMedia начинают диалог о гендерном равенстве в работе украинских медиа — MediaForShe Congress.

На этом мероприятии представители СМИ будут говорить об изменении подходов к представлению женщин в медиа и создании недискриминационного контента. Слоган конгресса — Новая история равенства.

Четыре года подряд ООН Женщины в Украине проводят ежегодный HeForShe Congress — мероприятие, объединяющее различные сферы бизнеса вокруг темы гендерного равенства и недискриминации.

— Стереотипы в отношении женщин и недостаточная представленность их в медиа играет значительную роль в возникновении предвзятого отношения, неуважения и даже насилия в отношении женщин и девушек. Вместе с ключевыми стейкхолдерами в этой сфере мы призываем к сбалансированному и нестереотипному изображению женщин в средствах массовой информации, — отметила Эрика Квапилова, председатель Офиса ООН Женщины в Украине.

В этом году HeForShe Congress трансформируется в MediaForShe Congress и фокусируется на роли медиа в достижении гендерного равенства. В партнерстве с StarLightMedia — первой украинской медиагруппой, подписавшей Women’s Empowerment Principles — конгресс стремится объединить тех, кто создает истории и нарративы, представителей и представительниц всех типов медиа и жанров: от развлекательных и художественных до общественно-политических медиа.

Специальным партнером Конгресса стала компания Avon Ukraine.

— Я убежден, что медиа по силам изменить мир к лучшему. Мы видим много подтверждений этому в нашей работе. Это стремление отражается в ценностях наших людей в кадре и вне его. С этой верой в широкую ответственность медиаотрасли, ее возможности и партнерство создается MediaForShe Congress. Вместе мы можем создать новую историю — историю равенства, которая будет вдохновлять и поддерживать потенциал женщин, воспрепятствует гендерным стереотипам, лежащим в основе дискриминации и насилия, — сказал Александр Богуцкий, СЕО StarLightMedia.

Цель MediaForShe Congress — дать мощный импульс для изменений в украинской медиаиндустрии. Организаторы разработали специальный Конструктор обязательств, где руководство СМИ, журналисты, редакторы и другие представители сферы смогут выбрать, как именно они могут ускорить достижение гендерного равенства в Украине.

Конгресс пройдет 26 октября с 14.00 до 19.00. Онлайн-трансляция MediaForShe Congress будет доступна на Facebook-странице ООН Женщины в Украине. Регистрация для участия доступна здесь.