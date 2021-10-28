У першому півріччі 2021 року Нафтогаз скоротив збиток майже всемеро – до 1,7 млрд грн

Національна акціонерна компанія Нафтогаз України за другий квартал 2021 року отримала чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн. Завдяки цьому вдалося мінімізувати збиток, отриманий за перший квартал цього року. За підсумками півріччя чистий збиток склав 1,7 млрд грн.

Про це йдеться в консолідованій проміжній фінансовій звітності за перше півріччя 2021 року, котру Нафтогаз опублікував 28 жовтня.

Як відзначили в компанії, звітність складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності, разом зі звітом про огляд незалежної міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) без зауважень.

За даними звіту, результати за перше півріччя 2021 року значно кращі за результати за аналогічний період 2020 року.

Зокрема, за другий квартал 2021 року, на початку якого національну компанію очолив Юрій Вітренко, Нафтогаз отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн. А за аналогічний період попереднього року компанія отримала чистий збиток у розмірі 14,7 млрд грн.

Водночас, чистий прибуток у другому кварталі 2021 був меншим за чистий збиток у першому кварталі 2021 року (10,2 млрд грн). Тому за все перше півріччя 2021 року Нафтогаз зафіксував чистий збиток у 1,7 млрд грн. Для порівняння: за перше півріччя 2020 року чистий збиток склав 11,5 млрд грн.

А чистий збиток за весь 2020 рік склав 19 млрд грн. Для порівняння: в 2019 році компанія зафіксувала чистий прибуток у 63,3 млрд грн.

У національній компанії відзначили, що хоч Нафтогаз за нового керівництва знову став прибутковим і нове керівництво активно працює над забезпеченням фінансової сталості компанії як запоруки реалізації стратегічних задач, які стоять перед Нафтогазом, фінансові результати роботи компанії в 2021 році будуть в значній мірі залежати від дій уряду, зокрема – впровадження антикризового законодавства, а також державного регулювання ринку газу в цілому.