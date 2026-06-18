Базові правила виїзду за кордон для чоловіків віком 18-60 років у липні 2026 року суттєвих змін не зазнали. Перетин державного кордону в умовах воєнного стану регулюється нормами закону про мобілізацію та постановою Кабміну №57.

Усі чоловіки призовного віку (від 23 до 60 років) зобов’язані мати підстави для виїзду та військово-обліковий документ (паперовий або в електронній формі).

Що саме необхідно знати про виїзд чоловіків за кордон з 1 липня 2026 року – читайте в матеріалі.

Зараз дивляться

Перевірка обмеження на виїзд за кордон: що відомо

Які документи перевіряють з 1 липня під час виїзду чоловіків за кордон

Як виїхати за кордон чоловікові, що працює у сфері медіа

Виїзд заброньованих чоловіків за кордон: що діє у липні 2026 року

Чому заброньованим чоловікам можуть відмовити у виїзді за кордон

Хто з чоловіків може виїхати за кордон: актуальні правила

Перевірка обмеження на виїзд за кордон: що відомо

У липні 2026 року українці можуть перевірити обмеження на виїзд за кордон через новий сервіс Особистий кабінет Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ зауважили, що відтепер громадяни можуть самостійно та в режимі реального часу перевірити, чи діє щодо них тимчасова заборона на виїзд за кордон, накладена на підставі рішення суду або постанови Державної виконавчої служби.

Новий сервіс є корисним для тих, хто планує перетин державного кордону України та хоче заздалегідь перевірити наявність обмежень через аліменти, штрафи, борги чи інші виконавчі провадження.

Водночас у Держприкордонслужбі наголошують, що в Особистому кабінеті не відображаються обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років, запроваджені під час воєнного стану, а також інші підстави, визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України.

Сервіс не скасовує обмеження на виїзд за кордон, однак дозволяє швидко виявити проблему та вжити заходів для її усунення.

Найчастіше такі заборони можуть стосуватися громадян, які мають заборгованість зі сплати аліментів або інші невиконані рішення суду.

Раніше для перевірки заборони на виїзд за кордон потрібно було подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ та чекати відповіді кілька тижнів. Тепер перевірити обмеження можна онлайн через Особистий кабінет Держприкордонслужби.

Які документи перевіряють з 1 липня під час виїзду чоловіків за кордон

Для виїзду за кордон чоловіки віком від 23 до 60 років повинні мати чинний військово-обліковий документ, актуальні дані в ТЦК та СП, підтвердження відстрочки або іншої законної підстави для перетину кордону, а також закордонний паспорт.

Під час перевірки документів Держприкордонслужба використовує електронні реєстри. У військово-обліковому документі має бути QR-код або інший ідентифікаційний код для перевірки даних у системі. Якщо інформація в реєстрі Оберіг, застосунку Резерв+ або документах не збігатиметься, чоловікові можуть відмовити у виїзді за кордон навіть за наявності законних підстав.

Як виїхати за кордон чоловікові, що працює у сфері медіа

Для чоловіків віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа, інформації та стратегічних комунікацій, продовжує діяти спеціальний порядок виїзду за кордон, визначений постановою Кабміну №1509.

Журналісти, працівники медіа та представники сфери стратегічних комунікацій можуть перебувати за межами України до 60 днів. Для перетину кордону необхідно отримати лист-погодження від Держкомтелерадіо, де мають бути вказані дата виїзду, орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та мета поїздки.

Виїзд заброньованих чоловіків за кордон: що діє у липні 2026 року

Із 1 липня 2026 року в Україні виїзд заброньованих чоловіків регулюється постановою Кабміну №1608.

Так, підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, визнані критично важливими для економіки, можуть бронювати працівників на строк до 45 днів для уточнення військово-облікових даних, усунення порушень у документах, завершення процедури бронювання та підготовки документів для законного виїзду за кордон.

Водночас бронювання саме по собі не дає права на перетин кордону. Для виїзду заброньовані чоловіки повинні мати чинне підтвердження бронювання, перебувати на спеціальному військовому обліку, мати актуальні дані в ТЦК та СП, а також надати документи про службове відрядження або іншу законну підставу для виїзду за межі України.

Чому заброньованим чоловікам можуть відмовити у виїзді за кордон

Навіть за наявності бронювання чоловікам можуть відмовити у виїзді за кордон, якщо дані у державних реєстрах є неактуальними, інформація в ТЦК та СП не оновлена, документи містять помилки або відсутнє підтвердження мети поїздки.

Юристи радять перед перетином кордону перевіряти статус бронювання та актуальність даних у застосунку Резерв+, оскільки саме невідповідність інформації часто стає причиною відмови у виїзді з України.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон: актуальні правила

Відповідно до чинних правил перетину кордону, без додаткових дозволів виїжджати за межі України можуть чоловіки віком від 18 до 22 років за наявності військово-облікового документа, громадяни, які досягли 60-річного віку, особи, виключені з військового обліку, а також чоловіки з офіційно підтвердженою непридатністю до військової служби.

Для виїзду за кордон таким громадянам необхідно мати закордонний паспорт та інші документи, передбачені законодавством.

Водночас для чоловіків віком від 23 до 60 років виїзд з України під час воєнного стану можливий лише за наявності законних підстав і підтверджувальних документів.

Право на перетин кордону мають чоловіки, які потребують лікування або реабілітації за кордоном, особи з передбаченими законом сімейними обставинами, студенти, аспіранти та курсанти, заброньовані працівники критично важливих підприємств, журналісти та працівники медіа, волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу або вантажі для ЗСУ, а також чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю чи здійснюють постійний догляд.

Також виїхати за кордон можуть інші категорії громадян, які мають офіційно підтверджені підстави для перетину державного кордону України.

Раніше Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок без винятків.

Таким чином жінки, що обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, тепер теж можуть виїжджати за кордон не лише у рамках службового відрядження.

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