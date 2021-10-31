У неділю, 31 жовтня, в Україні відбуваються проміжні вибори народних депутатів у двох виборчих округах Черкаської та Херсонської областей. А Харків сьогодні обирає мера.

Голосування розпочалося о 8:00 і триватиме до 20:00.

Що відомо про сьогоднішній день виборів в Україні та кого обиратимуть українці – читайте в матеріалі Фактів ICTV

Довибори у Верховну Раду

Вибори двох нових нардепів відбуваються в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область, центр – місто Нова Каховка,) та №197 (Черкаська область, центр – місто Золотоноша).

• Херсонська область

В окрузі № 184 українці обиратимуть нового народного депутата замість Ігоря Колихаєва, який на місцевих виборах 2020 року був обраний мером Херсона, а тому відмовився від депутатського мандату.

За крісло нардепа тут боротимуться 15 кандидатів (із яких 13 висунуті партіями, а ще двоє – самовисуванці).

Партію Слуга народу представляє вже колишній голова Херсонської обласної держадміністрації Сергій Козир.

Від партії мера Херсона Колихаєва Нам тут жити висувався Геннадій Лагута – нинішній голова Херсонської ОДА. Після призначення керівником області він офіційно оголосив, що знімає свою кандидатуру на користь Сергія Козиря.

Крім того, в окрузі № 184 балотуються: підприємець Олег Баркаренко (ВО Свобода), заступник директора сільськогосподарського підприємства Злато Таврії Ігор Йосипенко (Європейська Солідарність), голова партії Національна платформа Катерина Одарченко – донька колишнього нардепа від Батьківщини Юрія Одарченка, юрист Ігор Токовенко (від партії Народовладдя) та інші.

• Черкаська область

Довибори в Раду в окрузі № 197 (Черкаська область) призначені через те, що колишній телеведучий та нардепа від Слуги народу Олександр Скічко був призначений головою Черкаської облдержадміністрації (а тому склав депутатський мандат).

До виборчих бюлетенів тут включено 25 кандидатів у нардепи (серед яких 18 – висунуті партіями, а 7 – самовисуванці).

У депутати, зокрема, балотуються: мер Золотоноші Віталій Войцехівський (від партії Слуга народу), колишній народний депутат Андрій Іллєнко (ВО Свобода), журналіст, колишній політв’зень Кремля Роман Сущенко (від Європейської Солідарності), підприємець та співак, фронтмен гурту Тінь Сонця Сергій Василюк (Народовладдя), колишній нардеп Владислав Голуб (лідер громадської організації Разом ми потужна сила) та інші.

Загалом проголосувати на проміжних виборах народних депутатів зможуть понад 292 тис. виборців.

Результати проміжних виборів народних депутатів повинні встановити до 15 листопада 2021 року включно.

Крім того, сьогодні в низці місцевих громад обирають сільських, селищних і міських голів.

Вибори мера Харкова

Востаннє вибори міського голови Харкова відбулися в жовтні 2020 року. На них переміг Геннадій Кернес, який на той момент не один рік обіймав цю посаду.

Проте він захворів на коронавірус і після кількамісячного лікування в берлінській клініці Шаріте помер від ускладнень Covid-19.

Відтак, у Харкові призначили на 31 жовтня вибори мера.

На посаду міського голови претендують 10 кандидатів. Середи них – колишній мер Харкова, колишній голова Харківської облдержадміністрації та екс-член Партії регіонів Михайло Добкін.

Крім того, балотується нинішній виконуючий обов’язки міського голови Харкова Ігор Терехов. Він є в.о. мера Харкова ще відтоді, як тяжко захворів Геннадій Кернес.

Також балотуються депутат Харківської облради Олександр Скорик (від Європейської Солідарності), лідер харківського Нацкорпусу Костянтин Немічев та інші.

Результати голосування Центральна виборча комісія має оголосити не пізніше, ніж 12 листопада 2021 року.

Якщо жоден із кандидатів у мери не набере 50% голосів, буде призначений другий тур голосування, у якому візьмуть участь двоє кандидатів-лідерів.

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Особливості голосування в умовах карантину

Для отримання бюлетеня українці повинні мати з собою паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або картки). Оскільки виборчі комісії не забезпечені пристроями для зчитування інформації е-паспорта, то цей документ на дільницях не прийматимуть.

У Центральній виборчій комісії закликали українців:

• обробити руки дезінфікуючим засобом перед входом на виборчу дільницю та після виходу з неї;

• перебувати в захисній масці чи респіраторі;

• мінімізувати час перебування на дільниці та за можливості не брати туди дітей;

• за можливості використовувати особисту ручку під час голосування.

Українці, в яких буде виявлено підвищення температури або симптоми респіраторних захворювань, зможуть проголосувати в окремій кабіні.

У ЦВК також спростували інформацію, що на виборчих дільницях можуть перевіряти сертифікат про вакцинацію або ж ПЛР-тест чи тест на антиген. Ця інформація не відповідає дійсності.

Джерело: Центральна виборча комісія, ОПОРА