Умови виходу на пенсію в 55 років в Україні

Наразі жінки, народжені після 1 квітня 1961 року, мають право вийти на пенсію після досягнення 60. Чоловіки можуть стати пенсіонерами у 65. Факти ICTV з’ясували, за яких умов можна отримати дострокову пенсію.

Право виходу на пенсію в Україні за віком на пільгових умовах та за вислугою років для певних категорій регулюється статтею 114 закону про загальнообов’язкове пенсійне страхування, розповів юрист юридичної компанії Арес Владислав Зайцев.

– Згідно з положеннями цієї статті, особи можуть вийти на пенсію як у 50 років, так і у 55. Це залежить від того, на якій роботі зайнята та чи інша особа. Наприклад, якщо ми розглядаємо 50 років, то людина може вийти на пенсію у такому віці, якщо у неї є не менше 25 років стажу, з яких 10 років на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, – сказав він.

Юрист також пояснив, що в Україні законодавчо закріплені два Списки – №1 і №2, які передбачають професії, посади, роботи з важкими та особливо важкими умовами праці. Якщо людина працює на відповідній посаді, яка передбачена даним списком, вона має право на пільгову пенсію.

За його словами, наприклад, якщо чоловік пропрацював 10 років на таких роботах зі Списку №1, а жінка – не менше 7,5 року, то вони зможуть вийти на пенсію після досягнення 50 років.

Список №2 також встановлює перелік робіт, які передбачають шкідливі умови праці, але не такі важкі. Особа, яка зайнята на роботах з цього списку також йде достроково на пенсію після досягнення 55 років. Однак тут вже є нюанси – треба мати не менше 30 років стажу, з яких щонайменше 12,5 років на роботах з важкими умовами праці.

Умови виходу на пенсію в 55 років

Чоловіки можуть піти на відпочинок у 55, якщо вони:

батьки, які виховують п’ятьох і більше дітей або дитину-інваліда (потрібен страховий стаж не менше 20 років);

чоловіки та батьки загиблих героїв Революції гідності (стаж 25 років);

військовослужбовці та батьки військових чи поліцейських, які загинули внаслідок виконання своєї роботи (стаж 25 років).

Жінки зі стажем 25 та чоловіки зі стажем 30 років можуть отримувати пільгову пенсію в 55. Для цього вони мали працювати повний робочий день на підприємствах зі шкідливими та важкими умовами праці зі Списку №2 (гірничі, рудникові, металургійні, хімічні, електровиробництва, буріння та видобування нафти й газу тощо). Жінкам достатньо мати досвід роботи в цих галузях 10 років, а чоловікам — 12,5.

Якщо в людини є тільки половина необхідного стажу на роботах зі Списку №2, то її пенсійний вік зменшується залежно від того, скільки років вона відпрацювала на таких виробництвах. Для чоловіків це означає мінус 1 рік від пенсійного віку за кожні 2,5 року роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, для жінок — мінус 1 рік за кожні 2 роки роботи.

Наприклад, жінка 1970 року народження. Має стаж 25 років, 5 з яких працювала на хімічному виробництві. Вона не може піти на пенсію в 55, оскільки має тільки половину потрібного стажу за професією зі Списку №2. Проте вона зможе піти в 57,5 (60 (загальний пенсійний вік для жінок) – 2,5 (саме на стільки років скорочується її пенсійний вік через роботу з важкими умовами праці)).

Зайцев наголосив, що законодавством передбачені й інші категорії робіт, які дають право на достроковий вихід на пенсію.

– Це стосується, наприклад, тих осіб, які працюють трактористами, машиністами, чи тих, хто зайнятий у виробництві с/г продукції. Вони можуть піти на пенсію у 55, якщо у них є 30 років загального стажу. З яких 20 – на цих роботах. Якщо ми розглядаємо жінок, то стаж зменшується на 5 років (стаж 25 років, з яких 15 – трактористом), – пояснив юрист.

Окрім того, жінки, які працюють доярками, можуть вийти на пенсію у 50 років, якщо стаж на такій роботі не менше 20 років.

Достроковий вихід на пенсію поширюється також на людей, зайнятих у текстильному виробництві, на водіїв міського пасажирського транспорту (автобуси, трамваї, тролейбуси).

Умови виходу на пенсію в 50 років

Чоловіки з інвалідністю за зором першої групи зі стажем 15 років претендують на заслужений відпочинок у 50.

Жінки можуть отримати дострокову пенсію в 50 років, якщо вони:

матері п’ятьох і більше дітей або дитини-інваліда (необхідний страховий стаж не менше 15 років);

дружини та матері загиблих героїв Революції гідності (стаж 20 років);

дружини та матері військовослужбовців та поліцейських, які загинули внаслідок виконання своєї роботи (стаж 20 років).

Отримувати пільгову пенсію в 50 можна за умови стажу 20 років для жінок та 25 — для чоловіків. Це стосується людей, чиї професії увійшли до Списку №1. Жінки мають відпрацювати на цих роботах 7,5 року, а чоловіки — 10.

Як і у випадку з пенсіями зі Списку №2, людина з половиною необхідного стажу може отримати пенсію раніше. Для жінок кожен рік і 4 місяці стажу зменшуватиме пенсійний вік на рік, а для чоловіків кожен рік роботи вартуватиме одного пенсійного року.

Наприклад, чоловік 1971 року народження. Має страховий стаж 25 років, 5 з яких працював на підземних роботах. Він вийде на відпочинок у 60 (65 (загальний пенсійний вік для чоловіків) – 5 (роки роботи з важкими умовами праці)).

Юрист розповів про нюанси щодо подачі документів на отримання дострокової пенсії. Якщо брати Списки №1 і №2, то там особа має підтвердити, що вона працювала на таких посадах. Це, зокрема, підтверджується трудовою книжкою, оскільки це головний документ, а якщо її немає, то треба надати уточнювальні довідки – від роботодавців або з архівних установ.

Якщо йдеться про військовослужбовців, потрібні довідки про проходження служби. А батьки, матері загиблих мають надати документи, які підтверджують родинні зв’язки.

Основними умовами дострокового виходу на пенсію залишаються вік та наявність необхідного стажу. Перевірити свій стаж можна на сайті Пенсійного фонду України.

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