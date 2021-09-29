В Україні створено фундамент для легального ринку криптовалюти – інвестор Сергій Тронь

Блокчейн і цифрові активи радикально змінять світову економіку та звичний життєвий побут у найближчі 5-10 років. Тому в більшості розвинених країн світу відбуваються процеси легалізації децентралізованих платіжних систем і цифрової валюти.

Відповідний законопроект №3637 Про віртуальні активи, нещодавно ухвалений Верховною Радою у другому читанні, є гарантією того, що криптобізнес в Україні не стане жертвою помилкових тлумачень класичних правових норм. Крім того, легалізація віртуальних активів – перший крок до проактивної позиції України і потужний сигнал для світових криптоінвесторов.

Про це заявив підприємець, IT-інвестор, засновник міжнародної компанії White Rock Management Сергій Тронь в інтерв’ю для Bitcoin Magazine.

– Новий документ дасть можливість криптокомпаніям працювати в зрозумілому, легальному полі. Завдяки цьому криптоіндустрія в Україні зможе розвиватися швидко і динамічно. Гравці ринку та інвестори отримають юридичний захист та можливість ухвалювати рішення шляхом відкритих консультацій з державними органами і громадянським суспільством, – заявив Сергій Тронь.

Зокрема, згідно із законопроектом Про віртуальні активи, криптокомпанії зможуть легально надавати цілий спектр послуг, пов’язаних із віртуальними активами (зберігання, управління, обмін, переказ тощо). Учасники ринку, зі свого боку, мають право на відкриття рахунків у банках для розрахунків за операціями з віртуальними активами, судовий захист своїх прав, самостійне визначення цін, за якими здійснюються операції з криптовалютою тощо.

– Іноземні криптокомпанії також зможуть реєструватися в Україні та заробляти гроші в нашій країні. Загалом на кожен окремий вид діяльності необхідно отримати спеціальний дозвіл. Таким чином ринок отримав базові правила гри, а криптоінвестори нарешті зможуть покинути сіру зону, – пояснив Сергій Тронь.

Крім того, в Україні з’явиться спеціальна інституція – регулятор ринку віртуальних активів.

– Ми повинні поєднати високий рівень економічної та інвестиційної свободи з високим рівнем фінансової безпеки. Тільки таким чином українська криптоіндустрія зможе стати динамічним, цивілізованим і конкурентним ринком, – зауважив Сергій Тронь.

Також інвестор зазначив, що наразі законопроект є рамковим документом, який вимагає подальшої деталізації за допомогою підзаконних актів та інших програмних документів. Він набуде чинності тільки після внесення поправок про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами в Податковий кодекс. Процес може зайняти до одного року.

– Звичайно, бажано, щоб усі необхідні правки були ухвалені в найкоротші терміни. Без цього українська криптоіндустрія не отримає необхідного імпульсу. Фінальна мета – запуск повноцінної інфраструктури майнінгу і торгівлі криптовалютою, – сказав Сергій Тронь.

Нагадаємо, 8 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №3637 Про віртуальні активи. Зараз документ чекає на підпис президента України.