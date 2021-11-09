День української писемності та мови відзначають щорічно 9 листопада. Свято започаткували у 1997 році указом президента України.

Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято – день вшанування преподобного Нестора-літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова.

Упродовж століть українська мова, як і український народ, зазнавала суттєвих утисків та заборон з боку різних держав.

Нині українська мова має державний статус, але зазіхання на неї з боку окупантів із Кремля та місцевих українофобів і русифікаторів не припиняються.

5 цікавих фактів про українську мову:

Українська мова має напівофіційний статус у США (округ Кук штату Іллінойс);

Найдовше слово в українській мові – дихлордифенілтрихлорметилметан;

Найбільша кількість слів в українській мові починається з літери П. Найменш уживаною виявилась літера Ф;

В українській мові найбільше синонімів, а саме 45, має слово бити;

Наприкінці XVI – початку ХІХ ст. в Україні використовувалася система письма під назвою козацький скоропис.

Також Факти ICTV підготували тест з української мови до Дня української мови та писемності.