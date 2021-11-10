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Факти / Україна / Суспільство

Бельгія зберегла в’їзд для вакцинованих українців – які ще країни ЄС відкриті

Марія Степанюк редактор стрічки
Бельгія, Брюссель

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував інформацію про закриття кордонів Бельгії для вакцинованих громадян України.

— Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися, – написав Кулеба у соціальній мережі Twitter.

Решта громадян України можуть потрапити до Бельгії лише у випадку, якщо мета поїздки – “поважна”. Наразі Бельгія визнає чотири вакцини, що визнані у ЄС – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Covishield. Водночас китайську вакцину Sinovac – ні.

  • в’їзд до Бельгії є можливим: за сертифікатом вакцинації у застосунку Дія (його міжнародна версія);
  • не передбачено в’їзд до Бельгії: за паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем.

9 листопада Європейський Союз ухвалив рішення виключити Україну з переліку країн, громадянам яких дозволені туристичні поїздки до ЄС. Це рішення не означає тотального закриття кордонів, адже кожна країна-член ЄС самостійно ухвалюватиме рішення щодо перетину свого кордону.

Тоді ж Посольство України у Королівстві Бельгія повідомило, що Україну виключили з переліку країн, яким дозволений в’їзд до країни з метою подорожі.

Таким чином, наразі зберегли можливість для подорожей для вакцинованих громадян України такі країни: Кіпр, Естонія, Хорватія, Данія, Чехія, Австрія, Бельгія та Нідерланди.

В МЗС України наполегливо рекомендують туристам під час планування подорожей відвідати сайт відомства з інтерактивною картою, де зібрана уся інформація про вакцини, з якими пускають до тієї чи іншої країни та умови в’їзду.

Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

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