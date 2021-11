Dialog Hub презентує новий освітній YouTube-проект про сексуальне виховання

Dialog hub презентує новий освітній проект про сексуальне виховання Цнотливчики. Just say it на своєму YouTube-каналі.

Проект реалізований завдяки благодійній колаборації Фонду Олени Пінчук та українського бренду одягу Keepstyle.

Восени 2021 року була представлена капсульна колекція худі і футболок Just say it. Усі отримані кошти з продажу цієї колекції пішли на створення даного проекту.

Це перший подібний проект, запущений в Україні, де підлітки зможуть не лише говорити на теми-табу, а й дізнаються багато корисного.

Серед учасників проекту є цнотливі підлітки, ВІЛ-позитивні, порноактори, представники ЛГБТ-кам’юніті, трансгендерні люди та люди з інвалідністю.

Усі вони діляться своїм досвідом, відверто говорять про секс, мастурбацію, порно, онлайн-секс, кохання, оргазм та інші теми, якими цікавляться підлітки.

Мета проекту – мотивувати молодь вчитися вести діалог зі своїми партнерами, батьками та фахівцями, говорити про свої бажання та кордони, не боятися ставити запитання та вчитися бути відповідальними за своє здоров’я через захищений секс.

Саме сексуальна освіта допоможе підліткам мати безпечний досвід першого сексу, знати все про захищені стосунки, аби уберегтись від захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема і ВІЛ, здобути правильні навички комунікації з партнером.

Сексуальна освіта — це не розповіді про те, як займатися сексом, це формування етики і культури сексуального життя. Сексуальне виховання дає підліткам можливість захиститись від сексуального насильства або психологічних травм у майбутньому. Це про власну повагу, кордони та інформацію, як влаштоване власне тіло.

Dialog hub – простір вільних розмов. Це інформаційно-освітній центр для молоді, який відкрився у столиці 2019 року за сприяння Київської міської державної адміністрації.

У просторі проводяться лекції та тренінги для дітей, підлітків і молоді щодо сексуальної освіти та безпеки в інтернеті, а також просвітницька робота з батьками.

Dialog hub представлений і в онлайн-форматі на YouTube. Це перший в Україні канал з просвітницькими лекціями щодо сексуальної освіти і психологічної підтримки молоді.

Фонд Олени Пінчук заснований у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що, окрім боротьби зі СНІДом, організація разом з фундацією Кока-Коли також займатиметься підтримкою жінок та дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу залишиться однією з пріоритетних тем в роботі фонду.

Основними напрямками його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом і здоровий спосіб життя; менторські та освітні проекти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.