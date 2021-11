Dialog Hub презентует новый образовательный YouTube-проект о сексуальном воспитании

Dialog hub презентует новый образовательный проект о сексуальном воспитании Цнотливчики. Just say it на своем YouTube-канале.

Проект реализован благодаря благотворительной коллаборации Фонда Елены Пинчук и украинского бренда одежды Keepstyle.

Осенью 2021 года была представлена капсульная коллекция худи и футболок Just say it. Все вырученные от продажи этой коллекции средства пошли на создание данного проекта.

Это первый подобный проект, запущенный в Украине, где подростки смогут не только говорить на темы-табу, но и узнают много полезного.

Среди участников проекта есть подростки-девственники, ВИЧ-позитивные, порноактеры, представители ЛГБТ-камьюнити, трансгендерные люди и люди с инвалидностью.

Все они делятся своим опытом, откровенно говорят о сексе, мастурбации, порно, онлайн-сексе, про любовь, оргазм и на другие темы, которыми интересуются подростки.

Цель проекта — мотивировать молодежь учиться вести диалог со своими партнерами, родителями и специалистами, говорить о своих желаниях и границах, не бояться задавать вопросы и учиться быть ответственными за свое здоровье через защищенный секс.

Именно сексуальное образование поможет подросткам иметь безопасный опыт первого секса, знать все о защищенных отношениях, чтобы уберечься от заболеваний, передающихся половым путем, в том числе и ВИЧ, получить правильные навыки коммуникации с партнером.

Сексуальное образование — это не рассказы о том, как заниматься сексом, это формирование этики и культуры сексуальной жизни. Сексуальное воспитание дает подросткам возможность защититься от сексуального насилия и психологических травм в будущем. Это о собственном уважении, границах и информации, как устроено собственное тело.

Dialog hub — пространство свободных разговоров. Это информационно-образовательный центр для молодежи, который открылся в столице в 2019 году при содействии Киевской городской государственной администрации.

В пространстве проводятся лекции и тренинги для детей, подростков и молодежи по сексуальному образованию и безопасности в интернете, а также просветительская работа с родителями.

Dialog hub представлен и в онлайн-формате на YouTube. Это первый в Украине канал с просветительскими лекциями относительно сексуального образования и психологической поддержки молодежи.

Фонд Елены Пинчук основан в сентябре 2003 года. В декабре 2017 года было объявлено, что, помимо борьбы со СПИДом, организация вместе с фондом Кока-Колы также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа останется одной из приоритетных тем в работе фонда.

Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечение в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.