Ситуація з нелегальними мігрантами на польсько-білоруському кордоні є проявом гібридної агресії з боку Росії.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спілкування з журналістами у посольстві України у Вашингтоні.

— Це прояв гібридної агресії з боку РФ, використовуючи дружній нам білоруський народ. Сьогодні ця атака з використанням мігрантів відбувається проти країн НАТО і ЄС, а саме Литви та Польщі, – сказав він.

За його словами, міграційною кризою Росія тестує єдність ЄС та країн НАТО. При цьому Україна в цій ситуації “йде другим актором ймовірності такого ризику”. Очільник Міноборони наголосив, що саме в цьому і полягає гібридність російської агресії.

Резніков також зазначив енергетичний шантаж з боку Москви щодо добудови Північного потоку-2 і загрози, що Україна нібито перестане постачати газ до Європи.

— Ця міграційна криза – це використання людей як біологічної зброї. Мало того, вони цинічно беруть гроші з тих нещасних людей, обіцяючи їм прохід до Німеччини, але ж це неправда, – резюмував міністр.

Наразі міністр оборони України Олекій Резніков перебуває з робочим візитом у США. Українська делегація вже провела заплановану тригодинну зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також із заступницею Держсекретаря США Вікторією Нуланд.