У перший день зими Україну вдень та вночі охопить мокрий сніг. Опади очікуються у західних, північних та центральних областях країни.

За даними Укргідрометцентру, у низці міст України випаде сніг. Серед них – Київ, Чернігів, Суми, Кропивницький, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Луцьк, Ужгород, Мукачево, Львів, Коломия та інші.

Проте така погода протримається недовго. Мокрий сніг швидко розтане, а вже 2 грудня вигляне сонечко, лише на Закарпатті пройдуть дощі.

У середу, 1 грудня, посилиться вітер, тож синоптики радять українцям тепло вдягатися. Його швидкість сягатиме від 7 до 12 м/с.

Температура вдень на території України переважно триматиметься на рівні від -1 до +4 градусів за Цельсієм.

На півдні – від +3 до +5, на сході – від -1 до +1, у центрі – від 0 до +2, на півночі – від -1 до +1, на заході – від +2 до +4. За прогнозом Укргідрометцентру, найхолодніша погода очікується на Закарпатті.

Київ зустріне зиму денним та нічним мокрим снігом. Опади триватимуть протягом всієї доби 1 грудня та завершаться ближче до ранку 2 грудня.

Стовпчики термометрів у столиці триматимуться переважно на рівні від -1 до +1 градуса, а вітер посилиться до 7-12 м/с.