Український Жіночий Конгрес та StarlightMedia анонсують національне опитування щодо політичного та експертного представництва жінок у медіа.

Опитування охопить як жінок-ескперток та політикинь, так і редакції медіа. Його мета – оцінити поточний стан проблеми та ключові причини, через які поки що не вдалося досягти рівного представництва жінок та недискримінаційного висвітлення їхньої професійної діяльності.

Результати дослідження ляжуть в основу рекомендацій для роботи журналістів/журналісток та редакторів/редакторок і будуть відкритими для використання усіма зацікавленими сторонами.

У жовтні 2021 року в Україні відбувся перший MediaForShe Congress – подія, що об’єднала представників та представниць української медіаіндустрії в діалозі щодо можливостей виробників контенту у сприянні гендерній рівності.

Однією з фокусних тем заходу стало рівне представництво експерток та політикинь у суспільно важливих програмах та матеріалах.

Український Жіночий Конгрес як ключовий майданчик для представництва та адвокації професіоналок у сфері державного та регіонального управління, експерток та представниць секторів, що стереотипізуються на користь чоловіків, долучився до діалогу з медіа заради пошуку найкращих рішень у подоланні проблеми.

З метою якісного дослідження поточної взаємодії та проблем у висвітленні українськими ЗМІ діяльності політикинь та експерток, Український Жіночий Конгрес та StarLightMedia проведуть опитування.

Воно складатиметься із двох частин: опитувальника для самих політикинь та експерток, та анкети для працівників і працівниць ЗМІ. Опитування починається 18 листопада та триватиме два тижні – до 2 грудня 2021 року.

– У 2017 році ми ініціювали всеукраїнське обговорення теми рівності жінок та чоловіків. Так було створено Український Жіночий Конгрес – постійно дійсну публічну платформу для діалогів, обговорення проблем, пошуків їхнього вирішення та можливість для жінок і дівчат поділитися своїми історіями. І коли платформу з промоції гендерної рівності створено, а історії успіху жінок знайдені, ключову роль починають відігравати медіа як канали комунікації, як популяризатори цієї рівності, – кажуть співініціаторки Українського Жіночого Конгресу Олена Кондратюк, Світлана Войцеховська, Марія Іонова.

Співініціаторки додають, що жінкам присвячується лише близько чверті медіаматеріалів, а історії про них частіше відображають стійкі гендерні стереотипи.

– Наше ж завдання – ці стереотипи розвіювати. Тому у партнерстві зі StarlightMedia анонсуємо спільну ініціативу – опитування та підготовку рекомендацій для редакцій щодо належного представництва жінок у медіа. За результатами опитування ми спільно підготуємо рекомендації для редакцій. Так буде створено ще одну можливість для медіа – краще будувати свою редакційну політику та зважати на гендерний баланс у медіаконтенті, – кажуть співініціаторки Українського Жіночого Конгресу Олена Кондратюк, Світлана Войцеховська, Марія Іонова.

Наступним етапом опрацювання результатів дослідження стане розробка рекомендацій для гендерно збалансованої роботи редакцій у висвітленні важливих державних та регіональних процесів.

– Від початку роботи над темою гендерної рівності, планування MediaForShe конгресу разом з нашими партнерами з ООН Жінки, для нас було важливо, щоб цей діалог призводив до реальних дій. Для цього нам потрібні конкретні кроки, нові стандарти редакційної роботи, що стимулюватимуть зміни – як у контенті, так і в суспільстві. Ми переконані, що партнерство – це кращий шлях для пошуку якісних рішень, і радо об’єднуємо зусилля з Українським Жіночим Конгресом у цьому проєкті. Ми віримо, що результати дослідження та рекомендації, які будуть створені на його основі, стануть допоміжним орієнтиром для роботи всіх небайдужих медійних редакцій, – зазначив СЕО StarlightMedia Олександр Богуцький.

Політикині та експертки можуть долучитися до опитування тут: https://docs.google.com/forms/d/1RVtceiHGMV-8A6gnglCW9nZmQbVqLKAxWy5eqdcIRkQ/edit

Анкета для працівників та працівниць медіа тут: https://docs.google.com/forms/d/1aAl0e85F-iQUFhyAdinkO-F7ZUus3bVXV8_QBU7KE6E/edit