25 грудня 2021 року, 1 та 7 січня 2022 року в Україні є вихідними. У ці дні більшість відділень Укрпошти також не працюватимуть.
Надаватимуть послуги лише окремі чергові відділення та кур’єрські дільниці.
На цей час поки відсутня інформація про особливість роботи у вихідні дні 27 грудня 2021 року (є вихідним через те, що Різдво 25 грудня випадає на суботу) та 3 січня 2022 року (є вихідним через те, що Новий рік 1 січня випадає на суботу), передсвяткові дні 31 грудня 2021 року, а також 6 січня 2022 року.
Попередньо 24 грудня 2021 року відділення Укрпошти мають працювати за звичайним графіком.
Факти ICTV звернулись до національного оператора поштового зв’язку, щоб з’ясувати, як працюватимуть чергові відділення в найбільших містах України в святкові дні.
25 грудня 2021 року
Київ
- Відділення №1 (вул. Хрещатик, 22): 10.00 – 18.00,
- Відділення №2 (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 10.00 – 18.00,
- дільниця кур’єрської доставки (проспект Повітрофлотський, 75),
- дільниця кур’єрської доставки (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4).
Харків
- Відділення №1 (вул. Молочна, 6): 09.00 – 16.00,
- Відділення №158 (Привокзальний майдан, 2): 08.00 – 18.00,
- Відділення №89 (проспект Олександрівський, 113): 10.00 – 16.00,
- Відділення №98 (вул. Холодногірська, 7): 10.00 – 16.00,
- Відділення №61124 (проспект Гагаріна, 173в): 09.00 – 15.00,
- Відділення №61140 (проспект Гагаріна, 72): 09.00 – 15.00,
- Відділення №61144 (вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26): 10.00 – 15.00,
- Відділення №61145 (вул. Новгородська, 2): 10.00 – 16.00,
- Відділення №61172 (вул. Сергія Грицевця, 29): 10.00 – 16.00,
- Відділення №61204 (проспект Людвіга Свободи, 48б): 10.00 – 16.00,
- дільниця кур’єрської доставки №61052 (Привокзальний майдан, 2): 08.00 – 19.00.
Пісочин
- Відділення №924 (майдан Юрія Кононенка, 1): 8.30 – 14.00.
Дніпро
- Центральне поштове відділення (проспект Дмитра Яворницького, 62): 10.00 – 16.00,
- дільниця кур’єрської доставки.
Кривий Ріг
- Відділення №50000 (проспект Поштовий, 26): 10.00 – 16.00.
Одеса
- Відділення №1 (вул. Садова, 10): 10.00 – 15.00,
- Відділення №69 (вул. Героїв оборони Одеси, 60): 10.00 – 15.00,
- Відділення №120 (вул. Базова, 11, промтоварний ринок 7-ий км): 10.00 – 15.00,
- дільниця кур’єрської доставки №65501 (вул. Середньофонтанська, 26).
Ізмаїл
- Відділення №68604 (проспект Миру, 19): 10.00 – 15.00,
Львів
- Поштамт (вул. Словацького, 1): 09.00 – 15.00,
- дільниця кур’єрської доставки (площа Двірцева, 1): 09.00 – 16.00.
1 січня 2022 року
Київ
- Відділення №1 (вул. Хрещатик, 22): 10.00 – 18.00,
- Відділення №2 (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 10.00 – 18.00,
- дільниця кур’єрської доставки (проспект Повітрофлотський, 75): 09.00 – 19.00,
- дільниця кур’єрської доставки (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 09.00 – 19.00.
Харків
- Відділення №1 (вул. Молочна, 6): 10.00 – 15.00,
- Відділення №158 (Привокзальний майдан, 2): 10.00 – 18.00.
Дніпро
- Центральне поштове відділення (проспект Дмитра Яворницького, 62): 10.00 – 16.00,
- дільниця кур’єрської доставки.
Кривий Ріг
- Відділення №50000 (проспект Поштовий, 26): 10.00 – 16.00.
Одеса
- Відділення №1 (вул. Садова, 10): 10.00 – 15.00,
- Відділення №69 (вул. Героїв оборони Одеси, 60): 10.00 – 15.00,
- Відділення №120 (вул. Базова, 11, промтоварний ринок 7-ий км): 10.00 – 15.00,
- дільниця кур’єрської доставки №65501 (вул. Середньофонтанська, 26): 10.00 – 15.00.
Ізмаїл
- Відділення №68604 (проспект Миру, 19): 10.00 – 19.00.
Львів
У місті та області 1 січня 2022 року чергові та кур’єрські відділення не працюватимуть.
7 січня 2022 року
Київ
- Відділення №1 (вул. Хрещатик, 22): 10.00 – 18.00,
- Відділення №2 (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 10.00 – 18.00,
- дільниця кур’єрської доставки (проспект Повітрофлотський, 75): 09.00 – 19.00,
- дільниця кур’єрської доставки (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 09.00 – 19.00.
Харків
- Відділення №1 (вул. Молочна, 6): 10.00 – 15.00,
- Відділення №158 (Привокзальний майдан, 2): 10.00 – 18.00,
- дільниця кур’єрської доставки №61052 (Привокзальний майдан, 2): 08.00 – 19.00.
Дніпро
- Центральне поштове відділення (проспект Дмитра Яворницького, 62): 10.00 – 16.00.
Кривий Ріг
- Відділення №50000 (проспект Поштовий, 26): 10.00 – 16.00.
Одеса
- Відділення №1 (вул. Садова, 10): 10.00 – 15.00,
- Відділення №69 (вул. Героїв оборони Одеси, 60): 10.00 – 15.00,
- Відділення №120 (вул. Базова, 11, промтоварний ринок 7-ий км): 10.00 – 15.00,
- дільниця кур’єрської доставки №65501 (вул. Середньофонтанська, 26): 10.00 – 15.00.
Ізмаїл
- Відділення №68604 (проспект Миру, 19): 10.00 – 15.00,
Львів
- Поштамт (вул. Словацького, 1): 09.00 – 15.00.
Більш детальну інформацію про роботу відділення, що вас цікавить, можна з’ясувати на сайті Укрпошти в розділі Відділення (вказавши назву міста чи індекс) або в контакт-центрі за номером 0-800-300-545.
Фото: Укрпошта