У майбутньому дію президентської ініціативи “економічний паспорт українця” можуть поширити також на пенсіонерів. Наразі її хочуть запустити для дітей 2019 року народження.

Про це розповів в одному з інтерв’ю голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Нардеп уточнив, що йдеться, зокрема, про українців старше 70-80 років.

– Звісно, є за що цю ініціативу критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але наша логіка проста: з якогось моменту потрібно починати, а потім цю ініціативу розширюватимуть і на інших дітей, і на пенсіонерів. Оскільки пенсіонери – особливо старше 70-80 років – узагалі не мають можливості додаткових заробітків, і вони повинні отримувати безумовний базовий дохід, – наголосив Арахамія.

При цьому нардеп не допускає можливості, що економічні паспорти в майбутньому можуть скасувати. На думку Арахамії, це буде “політичним самогубством”.

– Ніхто цього не зробить, бо це буде політичне самогубство – забрати гроші в дітей… Уявляєте, якщо 4 млн виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: Я у вас забираю ці гроші або переполовинюю, – упевнений нардеп.

Арахамія вважає, що економічні паспорти продовжать діяти, навіть якщо в Україні буде економічна криза.

Що відомо про запровадження економічного паспорта

1 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що планує внести до парламенту законопроект про економічний паспорт українця. Йдеться про рахунки для дітей, на яких будуть накопичуватися гроші від сплати податків за використання надр.

Відповідний президентський законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді. Він передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

Учасниками Фонду зможуть стати громадяни України, народжені з 1 січня 2019 року. Вони матимуть індивідуальні рахунки, на яких накопичуватимуться кошти від сплати ренти в держбюджет за користування надрами.

Після досягнення повноліття кошти можна буде використати на: навчання в українських закладах освіти; придбання власного житла в Україні; переказ коштів на накопичувальний пенсійний рахунок; лікування.

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, нардепи зможуть розглянути законопроект про економічний паспорт на початку 2022 року.