Верховна Рада вже не встигне до кінця цього року розглянути законопроект про економічний паспорт українця, який ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це розповів у коментарі журналістам спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він зазначив, що ще передбачено 14 днів на внесення альтернативних законопроектів.

– Чи зможемо на цій сесії – не знаю, оскільки є 14 днів на внесення альтернативних законопроектів. Тому мені здається, що цього року вже 100% ми не встигнемо його розглянути, – зазначив Стефанчук.

Водночас спікер ВР припустив, що нардепи зможуть розглянути законопроект про економічний паспорт на початку 2022 року.

– Можливо, на початку наступного року ми спробуємо внести його до зали й хоча б у першому читанні проголосувати, – наголосив Стефанчук.

Як відомо, 1 грудня під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що планує внести до ВР законопроект про економічний паспорт українця. Маються на увазі рахунки для дітей, на яких будуть накопичуватися гроші від сплати податків за використання надр.

І вже 6 грудня цей документ був зареєстрований у парламенті під № 6394. Глава держави визначив законопроект як невідкладний.

Що передбачає законопроект про економічний паспорт

Згідно із проектом закону № 6394, передбачено створення Фонду майбутніх поколінь, мета діяльності якого – накопичення державних внесків на користь його учасників для подальшого інвестування активів та здійснення виплат.

Учасниками Фонду зможуть стати громадяни України, народжені з 1 січня 2019 року. Вони матимуть індивідуальні рахунки у Фонді, на яких накопичуватимуться кошти від сплати ренти в держбюджет за користування надрами.

Розмір щорічного державного внеску на одну дитину-учасника Фонду становитиме дві мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня відповідного календарного року. З 1 грудня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 6 500 грн.

Державні внески надходитимуть на рахунки дітей щороку до досягнення ними 18 років.

Після досягнення повноліття накопичені кошти можна буде використати на:

• навчання в українських закладах освіти;

• придбання власного житла на території України;

• переказ коштів на персональний накопичувальний пенсійний рахунок (йдеться про рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення);

• лікування (у цьому випадку кошти можна буде отримати і до досягнення 18 років, якщо йдеться про лікування тяжких (критичних) захворювань).

Виплати будуть здійснювати в грошовій формі (в національній валюті України).

Як стверджував голова депутатської фракції Слуга народу Давид Арахамія, завдяки економічному паспорту українські діти зможуть отримати від видобутку надр мінімум $10-12 тис.