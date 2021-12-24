У смт Слобожанське Дніпропетровської області за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво з нуля було збудовано сучасний спортивний комплекс із двома басейнами та тренажерними залами.
Комплекс найближчим часом прийме перших плавців, повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.
– 2021-й став для Дніпропетровщини роком Великого будівництва. Близько 100 інфраструктурних об’єктів збудовано з нуля, оновлено, модернізовано. У Слобожанському та Нікополі виросли сучасні басейни, – розповіла заступниця голови ДніпроОДА Ольга Горб.
Новий спорткомплекс має три поверхи. Перший відведений під сучасну рецепцію та кафе. Басейни розташовані на другому поверсі.
У дорослому басейні шість доріжок, він містить 750 куб. м води. У дитячому басейні – 50 куб.
Підлога в зоні басейнів виконана з підігрівом, а на стінах розміщені ультрафіолетові осушувачі повітря.
Обидва басейни розраховані на одночасне перебування у них 100 відвідувачів.
Ще 50 осіб зможуть займатися у тренажерних та фітнес-залах, розташованих на третьому поверсі комплексу.
Усі приміщення пристосовані для людей з інвалідністю. Басейни обладнані спеціальними підйомниками. У будівлі також розміщений ліфт.
Для очищення води у басейнах застосовується обладнання іспано-американського виробництва, що використовує піщані фільтри та бактерицидні лампи, а в дитячому басейні проводиться срібно-катодне очищення.
Для обслуговування комплексу вже ведеться набір персоналу та тренерів. Планується, що для школярів у басейні будуть проводитись безкоштовні уроки з плавання. До спорткомплексу дітей підвозитимуть автобусами.
У басейнах наразі вже триває очищення та підігрів води, паралельно налаштовується обладнання.
Всього з початку реалізації програми Володимира Зеленського Велике будівництво в Україні вже було обладнано 600 активних парків та 900 спортивних майданчиків, а також збудовано та реконструйовано 193 стадіони та 25 басейнів.