У смт Слобожанське Дніпропетровської області за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво з нуля було збудовано сучасний спортивний комплекс із двома басейнами та тренажерними залами.

Комплекс найближчим часом прийме перших плавців, повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

– 2021-й став для Дніпропетровщини роком Великого будівництва. Близько 100 інфраструктурних об’єктів збудовано з нуля, оновлено, модернізовано. У Слобожанському та Нікополі виросли сучасні басейни, – розповіла заступниця голови ДніпроОДА Ольга Горб.

Новий спорткомплекс має три поверхи. Перший відведений під сучасну рецепцію та кафе. Басейни розташовані на другому поверсі.

У дорослому басейні шість доріжок, він містить 750 куб. м води. У дитячому басейні – 50 куб.

Підлога в зоні басейнів виконана з підігрівом, а на стінах розміщені ультрафіолетові осушувачі повітря.

Обидва басейни розраховані на одночасне перебування у них 100 відвідувачів.

Ще 50 осіб зможуть займатися у тренажерних та фітнес-залах, розташованих на третьому поверсі комплексу.

Усі приміщення пристосовані для людей з інвалідністю. Басейни обладнані спеціальними підйомниками. У будівлі також розміщений ліфт.

Для очищення води у басейнах застосовується обладнання іспано-американського виробництва, що використовує піщані фільтри та бактерицидні лампи, а в дитячому басейні проводиться срібно-катодне очищення.

Для обслуговування комплексу вже ведеться набір персоналу та тренерів. Планується, що для школярів у басейні будуть проводитись безкоштовні уроки з плавання. До спорткомплексу дітей підвозитимуть автобусами.

У басейнах наразі вже триває очищення та підігрів води, паралельно налаштовується обладнання.

Всього з початку реалізації програми Володимира Зеленського Велике будівництво в Україні вже було обладнано 600 активних парків та 900 спортивних майданчиків, а також збудовано та реконструйовано 193 стадіони та 25 басейнів.