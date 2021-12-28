Ціни на таксі у Києві в новорічну ніч, 31 грудня, зростуть. Все через великий попит на поїздки.

Тому киян попереджають, що у свято вартість поїздки може зрости на 25-50%. Про це повідомив голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк.

– Ціна зміниться на 25-50%. Така практика є у всьому світі – у новорічну ніч ціна вища, у Європі точно на 50%. У Києві буде як завжди, залежно від балансу попиту та пропозиції. Таксисти можуть виїхати з цінами вищими на 25%, а якщо клієнтів буде мало, то ціна зросте ще на 25%, – пояснив він.

Андрій Антонюк також додав, що знижок на поїздки на свята не буде. Не варто на них розраховувати і в дні підвищеного попиту. За його словами, знижки на таксі з’являться, коли Київ буде напівпорожнім після Нового року і буде малий попит.

Загалом експерти прогнозують, що найдешевша поїздка у новорічну ніч по місту обійдеться пасажиру в 300 грн, а поїздка з лівого берега в центр міста – щонайменше у 600 грн.

Але не варто забувати про те, що у Києві наземний пасажирський транспорт та метрополітен може працювати довше у ніч з 31 грудня на 1 січня.

Джерело: Новини.LIVE