Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав громадян з прийдешніми зимовими святами та побажав миру, енергії та натхнення для нових починань.

– Наближається мить, коли ми з приємністю згадуємо пам’ятні події року, що минає, підбиваємо підсумки та найголовніше — загадуємо нові бажання, – зазначив він.

Шмигаль відзначив значний внесок наших військових, лікарів, рятувальників, правоохоронців, спортсменів, науковців та інших діячів, які гідно прославляли нашу державу протягом 2021 року.

– Вклоняюся перед військовослужбовцями, лікарями, рятувальниками та правоохоронцями, які щодня боронять нас. Дякую нашим спортсменам, винахідникам, науковцям, підприємцям та митцям, що прославляють Україну та змінюють її на краще, – наголосив він.

Прем’єр-міністр побажав українцям, щоб 2022 рік приніс мир, достаток та натхнення для нових справ.

– Нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань! З Різдвом Христовим і щасливого Нового року, – побажав Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль