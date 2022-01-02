Як замовити довідку про несудимість через Приват24

Довідка про несудимість – це офіційний документ, що свідчить про відсутність чи наявність судимості у громадянина України. Видається вона Міністерством внутрішніх справ.

Отримувати її офлайн довго та нудно. Довідку оформляють на відповідному бланку з певними ступенями захисту від фальсифікації, із зазначенням серії та номера документа.

Документ може знадобитися вам під час:

оформлення громадянства;

отримання чи відновлення деяких особистих документів;

оформлення документів на опікунство, усиновлення, відкриття дитячого будинку сімейного типу;

відкриття візи;

отримання документів на працевлаштування в іншій країні;

отримання посвідки на проживання за кордоном;

подання документів в іноземні організації та установи.

Сьогодні довідку про несудимість можна оформити онлайн за допомогою Приват24. Документ видається безкоштовно з підписом і печаткою банку.

Способи автентифікації особи через Приват24

Довідка про несудимість онлайн видається через Головний сервісний центр МВС України. Щоб її отримати, потрібно авторизуватись за допомогою електронного підпису або Bank ID. Зробити їх можна через Приват24.

ВankID – це спосіб електронної автентифікації особи за даними в банку, в якому обслуговується громадянин.

Щоразу, коли особа хоче скористатися будь-якою електронною послугою, портал формує електронний запит до банку для отримання персональних даних клієнта. На підставі отриманих результатів і проводять електронну автентифікацію особи.

BankID має нижчий рівень довіри, ніж електронний цифровий підпис, та може застосовуватися не для всіх електронних послуг.

Електронний підпис — це дані в електронному виді, які ідентифікують особу та захищають цілісність документів. Підпис можна зберігати у вигляді MobileID, підпису на ID-картці, підпису на токені чи захищеному носії інформації.

За його допомогою можна користуватися різними електронними послугами, підписувати документи, реєструватись на державних порталах тощо.

Документи з цифровим підписом мають таку ж юридичну силу, як і звичайні, підписані особисто.

Електронний цифровий підпис дійсний лише три роки.

На відміну від електронного підпису, довідка через Bank ID видається лише в паперовій формі. Коли ж ви формуєте запит через цифровий підпис, можете обрати спосіб отримання – електронний чи паперовий варіанти.

Як отримати довідку про несудимість через Приват24

Крок 1

Аби отримати довідку, вам потрібно увійти на сайт Головного сервісного центру МВС України. На головній сторінці знайдіть сервіс Довідка про відсутність судимості. Натисніть на нього.

Крок 2

Перед вами відкриється вся інформація стосовно цього документа. Прогортайте трохи донизу і побачите кнопку Замовити довідку. Натисніть.

Крок 3

Ви побачите дві послуги: Довідка про несудимість та Перевірка статусу довідки. Натисніть на перший варіант.

Крок 4

Вас перекине на сервіс від Дії – ID.GOV.UA. Тут необхідно обрати спосіб ідентифікації особи – електронний цифровий підпис чи Bank ID.

Якщо обрали Bank ID, все просто. Вам необхідно буде авторизуватися через Приват24 – ввести ваш логін та пароль. Заповнити форму персональних даних, необхідних для запиту довідки. Натиснути Надіслати запит та забрати довідку у зручному для вас сервісному центрі МВС.

Якщо ж обрали вхід через електронний підпис – зайдіть у власний кабінет Приват24 через телефон чи комп’ютер.

Крок 5

У Сервісах знайдіть категорію Бізнес. Перед вами з’явиться багато послуг, оберіть Електронний цифровий підпис для фіз. особи.

Як замовити довідку про несудимість через Приват24 / 2 фотографии

Крок 6

Перевірте, чи дані, які з’являться перед вами, правильні. Якщо все добре, натисніть Дані вірні.

Крок 7

Вигадайте пароль для сховища ключів цифрового підпису. На вашу електронну адресу прийде повідомлення з ключем, тобто з цифровим електронним підписом. Збережіть підпис на свій смартфон чи комп’ютер.

Крок 8

Поверніться на ID.GOV.UA. Натисніть на Вхід через електронний підпис. В блоці Центр сертифікації ключів оберіть Приватбанк та завантажте ваш підпис. Введіть пароль ключа та натисніть Підтвердити.

Крок 9

Після авторизації даних перед вами з’явиться бланк інформації, який необхідно заповнити. Після введення персональної інформації натисніть Надіслати запит.

Крок 10

У полі Спосіб отримання довідки виберіть, у якому вигляді хочете її отримати:

електронний варіант – довідку надішлють на електронну адресу;

паперовий варіант – довідку можна забрати в будь-якому сервісному центрі МВС.

Протягом 30 днів буде сформовано довідку, яку ви можете використати за потреби.

Фото: Depositphotos, ГСЦ МВС, ID.GOV.UA