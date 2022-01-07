Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев со светлым праздником. 7 января православные верующие отмечают Рождество.

На своей странице в социальной сети Instagram глава государства назвал Украину удивительной и пожелал гражданам счастливого Рождества. В видеозаписи Зеленский, двигаясь на горной трассе на лыжах, заметил красоту украинской природы.

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– Наши горы. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества, – пожелал Зеленский.

К поздравлениям присоединилась и первая леди Украины Елена Зеленская. Она пожелала украинцам уюта, спокойствия, мира и добра.

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— Уюта и покоя в ​​ваших домах! Мира в душе и вокруг! Добра и сил на то, чтобы его творить! Чувство любви и чуда – сегодня и всегда, – пожелала она.

Рождество в Украине

7 января украинцы отмечают Рождество. В честь праздника в Киеве и других городах Украины открыты локации с развлечениями, на которых можно весело провести время.

Настоящий аншлаг происходит на новогодних катках, где собираются огромные очереди. В столице работает более десятка локаций, на которых есть возможность прокатиться на коньках.