На період новорічних свят Росія посилила передові позиції своїх окупаційних військ на Донбасі та збільшила кількість снайперських пар.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, російське командування продовжує утримувати в бойовій готовності з’єднання та частини окупаційних військ.

Зокрема, на період новорічних свят були посилені особовим складом та зброєю (засобами вогневого ураження) передові позиції так званих 1-го та 2-го армійських корпусів, які базуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

– Крім того, окупантами розгорнуті додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшена кількість снайперських пар, – зазначили в ГУР.

За інформацією української розвідки, на Донбасі також проходять тренування з управління вогнем артилерії під керівництвом російських офіцерів. Під час цих тренувань окупанти уточнюють цілі для ураження на позиціях українських підрозділів.

Наприкінці грудня в ГУР Міноборони поінформували, що протягом місяця Росія продовжувала посилення окупаційних військ на Донбасі, завозила озброєння, бойову техніку, а також значно збільшила поставки бойових броньованих машин.

Крім того, командування окупаційних військ РФ нарощувало заходи бойової підготовки в ОРДЛО.

У грудні окупанти також мінували ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення на Донбасі.

Джерело: ГУР Міноборони України